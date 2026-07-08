Екатерина Тархова не успела с ремонтом

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Тархова, обвиняемая в его убийстве, планировала демонтаж отделки в квартире экс-мэра в доме на ул. Вилоновской. Об этом в суде рассказал один из свидетелей — частный мастер Артак Адамян, который в январе 2025 года приезжал в квартиру, чтобы оценить объем работ и составить смету. По его словам, Екатерина Тархова просила убрать паркет, снять обои и слой штукатурки и демонтировать потолочное покрытие «до бетона». Внучка бывшего мэра якобы сказала ему, что семья планирует сделать современный ремонт. Перед этим грузчики разобрали и вывезли мебель. Объем работ, которые заняли бы неделю, мастер оценил в размере 250 тыс. руб., что якобы оказалось долго и дорого для Екатерины Тарховой. Позже на потолке следователям удалось обнаружить частицы тел Тарховых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Тархов

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ Виктор Тархов

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

В Самарском областном суде вчера, 7 июля, прошло очередное судебное заседание по уголовному делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи Тарховой. В преступлении подозревается их внучка Екатерина Тархова. Судья Ксения Мельникова допросила среди прочих соседа Виктора Тархова Дмитрия Шелеста, грузчика Романа Маркова, который был нанят Екатериной Тарховой, чтобы разобрать и вывезти мебель, Алину Диденко, в 2023 году купившую у супругов Тарховых дом в пос. Гранный, и частного мастера Артака Адамяна, который должен был демонтировать в квартире бывшего мэра паркет и отделочные покрытия на стенах и потолке, якобы для современного ремонта.

Дмитрий Шелест рассказал, что однажды Наталья Тархова попросила его поднять мужа, когда тот упал. Сосед приподнял Виктора Тархова и затем тот сам быстро поднялся. До этого другие свидетели в суде отмечали, что бывший мэр тяжело перенес коронавирус и в последнее время чувствовал себя неважно.

Больше всего подробностей было в показаниях грузчика и частного мастера, которые в январе 2025 года были в квартире у Виктора и Натальи Тарховых. Роман Марков рассказал, что вместе с коллегами вывозил вещи и мебель из квартиры: диван, кресло, стенку, стол, стулья, матрас и т. д. Некоторая мебель была из красного дерева.

На вопрос судьи, почувствовал ли свидетель посторонние запахи в квартире, Роман Марков ответил, что «пахло ладаном», из-за чего он разговорился с Екатериной Тарховой о религии. Внучка экс-мэра якобы сказала, что изучает библию. После судебного заседания обвиняемая ответила журналистам, что у каждого человека в душе есть вера в бога.

Судья уточнила у Романа Маркова, проверяют ли они документы клиентов, которые вызывают их в квартиру и просят разобрать и вывезти мебель. Свидетель ответил: «Иногда». После того, как судья переформулировала вопрос и задала его снова, Роман Марков выпалил: «После этого случая всегда проверяем, ваша честь». Разобранную мебель водитель газели, по словам свидетеля, отвез на свалку.

Частный мастер с Avito Артак Адамян рассказал в суде, что Екатерина Тархова пригласила его в квартиру, чтобы оценить, во сколько обойдется демонтаж полов, настенного и потолочного покрытия «до бетона». При мастере Екатерина Тархова якобы звонила маме, чтобы сообщить ей примерные сроки и стоимость работ, которые назвал мастер. Позже Артак Адамян рассчитал смету на 250 тыс. руб. и сказал, что демонтаж займет неделю. Внучка Виктора Тархова якобы ответила ему, что это дорого и долго.

Алина Диденко в 2023 году купила у Виктора и Натальи Тарховых дом за 20 млн руб. в пос. Гранный в Новокуйбышевске. Дом ей показывала Наталья Тархова, позже на сделке она присутствовала с Виктором Тарховым. По словам Алины Диденко, Наталья Тархова рассказала ей, что деньги нужны для того, чтобы купить жилье внучке Екатерине Тарховой и якобы помочь дочери Людмиле Тарховой, отбывающей срок за вымогательство у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева, выйти по УДО.

Бывший мэр Самары Виктор Тархов с женой пропали в период с декабря 2024 года до января 2025 года. В феврале прошлого года по подозрению в преступлении из корыстных побуждений задержали Екатерину Тархову. Ей предъявлено обвинение по семи статьям УК, из которых она полностью признала только убийство. Ее предполагаемой сообщнице, пенсионерке Таисии Киселевой, которая находится под домашним арестом, вменяют в вину кражу. Пенсионерку задержали в июне прошлого года, сразу после того, как она приехала из Грузии. Два других предполагаемых сообщника — дочь Таисии Киселевой Светлана Метревели и их родственник Дмитрий Метревели — находятся в международном розыске.

По данным следователей областного СУ СКР, Екатерине Тарховой помогла разработать преступный план Светлана Метревели. Племянник Светланы Метревели Дмитрий Метревели после гибели супругов помог избавиться от тел: трупы заморозили при помощи жидкого азота, расчленили, пропустили через мясорубку, смешали с гречкой и раскидали по мусорным контейнерам. До задержания Екатерина Тархова успела среди прочего продать при помощи матери Светланы Метревели Таисии Киселевой автомобиль Toyota RAV4, принадлежавший Натальи Тарховой, и получить вместо Виктора Тархова по поддельной доверенности дивиденды в размере 500 тыс. руб. от ООО «Новитрек», считает следствие.

В интервью телеканалу «Россия» Екатерина Тархова заявила, что не планировала убивать родных, а лишь хотела получить их имущество, чтобы рассчитаться по долгам, которые накопились из-за того, что она оплачивала услуги гадалки, чтобы наладить отношения с матерью. Дмитрий Метревели привез «жидкость» для того, чтобы якобы затуманить рассудок Виктора и Натальи Тарховых и вынудить их подписать документы в пользу Светланы Метревели.

Останки убитых найти так и не удалось. Поиски на свалке не дали результатов. Квартира, где они проживали, была обработана химическим веществом. Лишь после нескольких тщательных осмотров с использованием новейшей криминалистической техники криминалистам удалось обнаружить следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие Виктору и Наталье Тарховым. Один из следователей в эфире телеканала «Россия» уточнил, что частицы тел из-за использования пилы были обнаружены в том числе на потолке.

Рассмотрение уголовного дела началось в мае этого года. На предыдущих заседаниях суд в числе прочих допросил приятеля и бывшего помощника Виктора Тархова Александр Кузнецова, который написал заявление о пропаже друга, таксистов, в январе 2025 года перевозивших Екатерину Тархову, в том числе с бочками с жидким азотом, крестную сына Екатерина Тарховой, которого отец недавно забрал в Израиль, водителя Натальи и Людмилы Тарховых, продавца строительного гипермаркета, где внучка бывшего мэра купила сабельную пилу, и др.

Сабрина Самедова