Захарова призвала МАГАТЭ довести до Украины и Запада опасность провокаций на ЗАЭС

Руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должно довести до Украины и Запада объективную информацию об опасности провокаций на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в интервью «РИА Новости» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

«Сейчас руководство МАГАТЭ должно сделать только одно — доводить до киевского режима и, конечно, до западных кураторов киевского режима всю серьезность сложившейся ситуации и реальность угрозы, которую создает Украина»,— сказала госпожа Захарова. Угроза для ЗАЭС также угрожает ядерной безопасности не только европейского, но и всего евразийского континента, добавила она.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев в рамках ВЭФ сообщил, что ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной, но контролируемой. С конца августа из-за последствий обстрелов со стороны ВСУ станция питается от дизель-генераторов, расход топлива минимизировали, но, по его словам, «это не может продолжаться вечно». Полная потеря внешнего электроснабжения может привести к серьезнейшей аварии, предупредил господин Лихачев.

Александр Аношин