Захарова призвала МАГАТЭ довести до Украины и Запада опасность провокаций на ЗАЭС
Руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должно довести до Украины и Запада объективную информацию об опасности провокаций на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в интервью «РИА Новости» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
«Сейчас руководство МАГАТЭ должно сделать только одно — доводить до киевского режима и, конечно, до западных кураторов киевского режима всю серьезность сложившейся ситуации и реальность угрозы, которую создает Украина»,— сказала госпожа Захарова. Угроза для ЗАЭС также угрожает ядерной безопасности не только европейского, но и всего евразийского континента, добавила она.
Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев в рамках ВЭФ сообщил, что ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной, но контролируемой. С конца августа из-за последствий обстрелов со стороны ВСУ станция питается от дизель-генераторов, расход топлива минимизировали, но, по его словам, «это не может продолжаться вечно». Полная потеря внешнего электроснабжения может привести к серьезнейшей аварии, предупредил господин Лихачев.
Риск связан не только с работой энергоблоков: внешнее электроснабжение необходимо для охлаждения шести реакторов станции и предотвращения угрозы ядерной аварии. Все энергоблоки с 2022 года находятся в состоянии «холодного останова», однако при полной потере внешнего питания станция вынуждена полагаться на аварийные дизель-генераторы — последнюю линию защиты от ядерной аварии, обеспечивающую охлаждение реактора и отработанного топлива. Такой режим не заменяет стабильное внешнее электроснабжение на постоянной основе.
МАГАТЭ может снижать риск через работу своей миссии: после переговоров с агентством сообщалось, что значимую часть проблем на ЗАЭС удалось решить, в том числе в сфере энергетической стабильности станции. Но возможности такого посредничества зависят от готовности сторон сотрудничать: в 2023 году Россия и Украина заявляли о готовности поддерживать усилия МАГАТЭ, одновременно обвиняя друг друга в угрозах безопасности станции и не принимая на себя новых публичных обязательств.
Ставки высоки: как предупреждал глава МАГАТЭ, ядерная или радиологическая авария на ЗАЭС имела бы катастрофические последствия для народов Украины, России и сопредельных стран.