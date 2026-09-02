Глава «Росатома» призвал скорее восстановить электроснабжение Запорожской АЭС

Ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной, но контролируемой. С конца августа станция питается от дизель-генераторов, расход топлива минимизировали, но «это не может продолжаться вечно». Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев на Восточном экономическом форуме.

«Все под контролем, радиационный фонд, состояние реакторов, — сказал господин Лихачев (цитата по "Интерфаксу"). — Но нужно сделать все, чтобы в ближайшие дни энергоснабжение восстановить».

Он рассказал, что 14 сентября планирует провести встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.