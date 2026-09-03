С игрока «Реала» Асенсио сняли обвинения по делу о распространении порнографии

Испанская прокуратура сняла обвинения с защитника мадридского «Реала» Рауля Асенсио по делу о распространении видеороликов интимного характера с участием несовершеннолетней. Об этом сообщила радиостанция COPE.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Асенсио

Фото: Pablo Garcia / AP Асенсио

Фото: Pablo Garcia / AP

По версии обвинения, в 2023 году воспитанники «Реала» — Ферран Руис, Хуан Родригес и Андрес Гарсиа — по обоюдному согласию вступили в интимную связь с двумя девушками в номере отеля на Канарских островах. Футболисты записали половой акт на видео и распространили ролик без согласия участниц, одной из которых на тот момент было 16 лет. Рауль Асенсио, не участвовавший в процессе съемки, попросил запись, чтобы продемонстрировать ее третьим лицам.

В 2025 году прокуратура Испании запросила для Асенсио 2,5 года лишения свободы — его обвиняли в нарушении неприкосновенности частной жизни. Для остальных фигурантов дела потребовали наказание в виде 4 лет и 7 месяцев тюремного заключения.

По данным радиостанции, жертвы «простили всех четверых участников процесса». При этом с Руиса, Родригеса и Гарсии обвинения сняты не были.

2 сентября Рауля Асенсио лишили водительских прав на восемь месяцев за вождение в нетрезвом виде. «Реал» открыл против него дисциплинарное дело. Клуб пообещал наложить на игрока финансовое или иное взыскание в соответствии с внутренним регламентом.

Арнольд Кабанов