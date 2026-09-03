Обвиняемые в краже алмазов у АЛРОСЫ на 133 млн рублей получили по шесть лет
Дорогомиловский районный суд Москвы признал виновными в краже и незаконном обороте алмазов Армана Саакяна и Армена Петросяна. Обоих приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафам по 1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе судов столицы.
Как установило следствие, фигуранты создали и контролировали каналы финансирования преступников. Деньги для этого они получали за счет алмазного сырья, похищенного с одного из предприятий АЛРОСЫ. По данным следствия, осужденные искали технические алмазы и сырье околоювелирного качества и передавали эксперту предприятия, а тот подменял ими высококачественные алмазы. За неполные пять лет фигуранты похитили драгоценные камни массой более 70 тыс. карат. Стоимость украденных алмазов оценили в 133 млн руб.
Преступление раскрыло ФСБ. Работницу цеха сортировки и комплектации алмазного сырья Валентину Матющенкову и ее сына Алексея суд арестовал в июне 2025 года. Оба признали вину и стали сотрудничать со следствием. Об их приговоре пока не сообщалось.
Подробнее — в материале «Ъ» «Алмазные россыпи из очечника».
Смысл схемы заключался в том, чтобы скрыть изъятие дорогих камней подменой на этапе сортировки: сотрудница, имевшая доступ к алмазному сырью, заменяла его более дешевым техническим материалом, а затем выносила алмазную крошку из цеха. Саакян и Петросян обеспечивали внешнюю связку операции — передавали материал для подмены, после чего похищенное через сына сообщницы поступало скупщикам.
Такая конструкция переносила основной риск с непосредственного выноса на внутренний контроль за соответствием сырья: без доступа работника к сортировке заменить дорогое сырье на дешевое было бы невозможно. В АЛРОСА заявили, что хищение с подменой выявила собственная служба безопасности, обратившаяся в ФСБ; компания намерена усилить профилактику подобных посягательств со стороны сотрудников и внешних лиц.