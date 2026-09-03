Обвиняемые в краже алмазов у АЛРОСЫ на 133 млн рублей получили по шесть лет

Дорогомиловский районный суд Москвы признал виновными в краже и незаконном обороте алмазов Армана Саакяна и Армена Петросяна. Обоих приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафам по 1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе судов столицы.

Как установило следствие, фигуранты создали и контролировали каналы финансирования преступников. Деньги для этого они получали за счет алмазного сырья, похищенного с одного из предприятий АЛРОСЫ. По данным следствия, осужденные искали технические алмазы и сырье околоювелирного качества и передавали эксперту предприятия, а тот подменял ими высококачественные алмазы. За неполные пять лет фигуранты похитили драгоценные камни массой более 70 тыс. карат. Стоимость украденных алмазов оценили в 133 млн руб.

Преступление раскрыло ФСБ. Работницу цеха сортировки и комплектации алмазного сырья Валентину Матющенкову и ее сына Алексея суд арестовал в июне 2025 года. Оба признали вину и стали сотрудничать со следствием. Об их приговоре пока не сообщалось.

Подробнее — в материале «Ъ» «Алмазные россыпи из очечника».

Никита Черненко