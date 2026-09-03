Фигуристка Дзепка идет второй после короткой программы на этапе юниорского Гран-при

Российская фигуристка София Дзепка занимает второе место по итогам короткой программы на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Бангкоке. За свое выступление она получила 70,17 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран София Дзепка

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости София Дзепка

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Лидирует японка Сумика Канадзава, которая набрала 70,38 балла. Тройку лучших замыкает канадка Лия Чоу, показавшая результат 66,72 балла. Произвольные программы спортсменки представят 4 сентября.

17-летняя София Дзепка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип—тройной тулуп (на первом прыжке судьи обнаружили недокрут в четверть). В качестве штрафа за поздний старт с нее сняли один балл.

На счету фигуристки бронзовая медаль юниорского первенства России (2025). Также она является победительницей финала Гран-при страны (2026). В августе Дзепка выиграла этап юниорской серии Гран-при ISU в китайском Сиане.

Турнир в Бангкоке завершится 15 сентября. Из россиян на нем также выступят одиночник Лев Лазарев и танцевальный дуэт Мария Фефелова/Артем Валов.

Арнольд Кабанов