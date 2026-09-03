В Бурятии на 3,5 года осудили водителя аэролодки после гибели пяти туристов
Прибайкальский районный суд Республики Бурятия вынес приговор в отношении местного жителя Антона Гуфайзена. Он признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц. Об этом сообщается на сайте суда. Суд признал, что по его вине в мае этого года на Байкале утонули пять туристов из Московской области.
В суде установлено, что 19 мая на озере Байкал в районе местности «Черепаха» опрокинулось маломерное судно под управлением Гуфайзена. Инцидент стал следствием «допущенных судоводителем нарушений при эксплуатации судна». После опрокидывания несколько туристов не смогли спастись.
В ходе заседания подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Решением суда ему назначено наказание в виде трех лет и пяти месяцев лишения свободы. Мужчина останется под домашним арестом до вступления приговора в законную силу.
Как сообщалось ранее, в день трагедии, по первоначальным сообщениям, погибшими считалось четверо туристов, а также сам судоводитель. Причиной опрокидывания аэролодки стал перегруз. Судно рассчитано на десять человек, а на борту находилось 18 пассажиров. Прогулка по Байкалу была организована для группы жителей Подмосковья. Тур предусматривал путешествие по Бурятии и Монголии.
В этой конструкции ответственность разделяется по ролям: судоводителю вменяется нарушение правил эксплуатации водного транспорта, а организатору поездки — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В июне 2026 года следствие сообщало, что компания продала билеты на тур 15 людям, хотя директор, по версии следствия, знала о невозможности обеспечить безопасность клиентов и не имела документов, разрешающих перевозку на лодке.
Нарушения касались не только перегруза. По данным следствия, судоводитель не имел прав на управление маломерным судном, пассажирам не выдали спасательные жилеты, а собственник не поставил аэролодку на учет; кроме того, судно не предназначалось для перевозки пассажиров.
Поэтому приговор судоводителю не снимает отдельного вопроса об ответственности тех, кто организовал и допустил коммерческую поездку. Следствие рассматривало действия директора турфирмы как оказание небезопасных услуг, а действия судоводителя — как нарушение правил эксплуатации водного транспорта.