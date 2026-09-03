В Бурятии на 3,5 года осудили водителя аэролодки после гибели пяти туристов

Прибайкальский районный суд Республики Бурятия вынес приговор в отношении местного жителя Антона Гуфайзена. Он признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц. Об этом сообщается на сайте суда. Суд признал, что по его вине в мае этого года на Байкале утонули пять туристов из Московской области.

В суде установлено, что 19 мая на озере Байкал в районе местности «Черепаха» опрокинулось маломерное судно под управлением Гуфайзена. Инцидент стал следствием «допущенных судоводителем нарушений при эксплуатации судна». После опрокидывания несколько туристов не смогли спастись.

В ходе заседания подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Решением суда ему назначено наказание в виде трех лет и пяти месяцев лишения свободы. Мужчина останется под домашним арестом до вступления приговора в законную силу.

Как сообщалось ранее, в день трагедии, по первоначальным сообщениям, погибшими считалось четверо туристов, а также сам судоводитель. Причиной опрокидывания аэролодки стал перегруз. Судно рассчитано на десять человек, а на борту находилось 18 пассажиров. Прогулка по Байкалу была организована для группы жителей Подмосковья. Тур предусматривал путешествие по Бурятии и Монголии.

Влад Никифоров, Иркутск