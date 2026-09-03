Власти обещают помочь участками для строительства частных домов
Минстрой прорабатывает меры поддержки развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Среди них — предоставление земельных участков, создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина.
По оценкам министерства, на 1 августа в стране было введено в целом 50,6 млн кв. м. «Мы идем с приростом ввода многоквартирного жилья и с достаточно серьезным снижением ввода индивидуального жилья»,— отметил Никита Стасишин на полях проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума. Он уточнил, что одна из причин падения частного домостроения — переход на эскроу-счета. Похожая ситуация наблюдалась при таком переходе в сегменте многоквартирных домов в 2018 году, напомнил замглавы Минстроя.
Как ранее сообщал «Ъ» со ссылкой на прогнозы Strategy Partners, объем ввода частных домов вернется к пику 2025 года, когда было построено 63,5 млн кв. м такой недвижимости, не раньше 2030 года. Это базовый сценарий. В пессимистичном прогнозе указан ввод такой недвижимости в объеме 58,4 млн кв. м, в оптимистичном — 68,4 млн кв. м.
По итогам 2025 года ввод объектов индивидуального жилищного строительства вырос на 2%, до 63,5 млн кв. м, при падении ввода многоквартирных домов на те же 2%, до 44,6 млн кв. м, согласно Росстату. В этом году сегмент ИЖС показал резкое падение: в январе—июле 2026 года новое строительство частных домов составило 31,4 млн кв. м, что на 26% меньше год к году. По прогнозам «Дом.РФ», по итогам всего 2026 года показатель упадет на 11%, до 56,3 млн кв. м.
Подробнее о ситуации на рынке ИЖС — в материале «Ъ» «Свое не строится».
Эскроу-счета изменили схему финансирования частного дома: деньги заказчика блокируются до завершения строительства, а подрядчик возводит объект за счет проектного кредита. При льготной ипотеке такая схема обязательна, поэтому доступ гражданина к кредиту теперь зависит не только от его заявки, но и от способности подрядчика привлечь банковское финансирование.
После расширения механизма на ИЖС с 1 марта 2025 года небольшие подрядчики столкнулись с нехваткой кредитной истории и залогового обеспечения. Из-за этого, по данным на 6 мая 2026 года, около 30% одобренных ипотечных заявок на строительство домов не были выданы: подрядчики не смогли получить проектное финансирование.
Предоставление участков и создание инженерной и транспортной инфраструктуры должны устранить другую сторону ограничения — дефицит площадок, готовых для строительства. Без коммуникаций и дорог даже доступное финансирование не превращается в готовый проект, а дорогие кредиты, высокая стоимость материалов и нехватка оборотных средств дополнительно сдерживают небольших подрядчиков.