Власти обещают помочь участками для строительства частных домов

Минстрой прорабатывает меры поддержки развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Среди них — предоставление земельных участков, создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина.

По оценкам министерства, на 1 августа в стране было введено в целом 50,6 млн кв. м. «Мы идем с приростом ввода многоквартирного жилья и с достаточно серьезным снижением ввода индивидуального жилья»,— отметил Никита Стасишин на полях проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума. Он уточнил, что одна из причин падения частного домостроения — переход на эскроу-счета. Похожая ситуация наблюдалась при таком переходе в сегменте многоквартирных домов в 2018 году, напомнил замглавы Минстроя.

Как ранее сообщал «Ъ» со ссылкой на прогнозы Strategy Partners, объем ввода частных домов вернется к пику 2025 года, когда было построено 63,5 млн кв. м такой недвижимости, не раньше 2030 года. Это базовый сценарий. В пессимистичном прогнозе указан ввод такой недвижимости в объеме 58,4 млн кв. м, в оптимистичном — 68,4 млн кв. м.

По итогам 2025 года ввод объектов индивидуального жилищного строительства вырос на 2%, до 63,5 млн кв. м, при падении ввода многоквартирных домов на те же 2%, до 44,6 млн кв. м, согласно Росстату. В этом году сегмент ИЖС показал резкое падение: в январе—июле 2026 года новое строительство частных домов составило 31,4 млн кв. м, что на 26% меньше год к году. По прогнозам «Дом.РФ», по итогам всего 2026 года показатель упадет на 11%, до 56,3 млн кв. м.

Подробнее о ситуации на рынке ИЖС — в материале «Ъ» «Свое не строится».