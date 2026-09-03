«Монако» собирается продать полузащитника Головина до 10 сентября

Футбольный клуб «Монако» намерен продать российского полузащитника Александра Головина в течение ближайшей недели. Об этом сообщает Nice-Matin.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Головин

Фото: Manon Cruz / Reuters Александр Головин

Фото: Manon Cruz / Reuters

По данным источника, игроком интересуются петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Сделка должна быть завершена до 10 сентября — на следующий день в Российской премьер-лиге (РПЛ) закрывается летнее трансферное окно. Ожидается, что «Монако» продаст 30-летнего футболиста за €20–25 млн.

В 2018 году Александр Головин перешел в «Монако» из столичного ЦСКА за €30 млн — этот трансфер до сих пор остается самым дорогим в истории российского футбола. За команду полузащитник провел 270 матчей, в которых забил 40 мячей и отдал 47 результативных передач. Его действующий контракт с «Монако» рассчитан до лета 2029 года.

Арнольд Кабанов