В США расценили визит Си в Египет как попытку противостоять Вашингтону

Не дожидаясь окончания проходившего в Бишкеке саммита Шанхайской организации сотрудничества — объединения, позиционирующего себя как противовес глобальному влиянию США,— председатель КНР Си Цзиньпин вечером 1 сентября отправился с трехдневным визитом в Египет. На первый взгляд, поездка китайского лидера на Ближний Восток — первая с момента визита в Саудовскую Аравию в 2022 году — стала возможностью укрепить двусторонние торгово-экономические связи с Каиром. Однако в Вашингтоне это восприняли по-иному, сочтя, что, налаживая отношения с одним из ключевых союзников Америки на Ближнем Востоке, КНР стремится расширить свое влияние в регионе и выставить себя в роли противовеса Штатам.

За первую половину года Китай с визитами посетили свыше двух десятков мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа. А вот китайский председатель Си Цзиньпин, охотно принимая гостей у себя, сам редко балует коллег ответными посещениями. В этом году он посетил лишь КНДР, что стало его первым за семь лет визитом в эту страну. На этом фоне нынешняя разъездная активность китайского лидера тут же обратила на себя повышенное внимание.

Вечером 1 сентября председатель Си, не дожидаясь окончания саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, отправился в Египет, куда в последний раз приезжал более десятилетия назад, хотя египетский президент с тех пор неоднократно бывал в Пекине. Вслед за этим лидер КНР, как ожидается, впервые за семь лет доберется до Индии для участия в саммите БРИКС в середине сентября. Финальным же аккордом этих редких для главы Китая международных «гастролей» станет весьма вероятное, хотя еще официально не подтвержденное Пекином посещение США в конце сентября.

Подробнее — в материале «Китайский лидер демонстрирует египетскую силу».