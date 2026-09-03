Китайский лидер демонстрирует египетскую силу

Не дожидаясь окончания проходившего в Бишкеке саммита Шанхайской организации сотрудничества — объединения, позиционирующего себя как противовес глобальному влиянию США,— председатель КНР Си Цзиньпин вечером 1 сентября отправился с трехдневным визитом в Египет. На первый взгляд, поездка китайского лидера на Ближний Восток — первая с момента визита в Саудовскую Аравию в 2022 году — стала возможностью укрепить двусторонние торгово-экономические связи с Каиром. Однако в Вашингтоне это восприняли по-иному, сочтя, что, налаживая отношения с одним из ключевых союзников Америки на Ближнем Востоке, КНР стремится расширить свое влияние в регионе и выставить себя в роли противовеса Штатам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

За первую половину года Китай с визитами посетили свыше двух десятков мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа. А вот китайский председатель Си Цзиньпин, охотно принимая гостей у себя, сам редко балует коллег ответными посещениями. В этом году он посетил лишь КНДР, что стало его первым за семь лет визитом в эту страну.

На этом фоне нынешняя разъездная активность китайского лидера тут же обратила на себя повышенное внимание.

Вечером 1 сентября председатель Си, не дожидаясь окончания саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, отправился в Египет, куда в последний раз приезжал более десятилетия назад, хотя египетский президент с тех пор неоднократно бывал в Пекине. Вслед за этим лидер КНР, как ожидается, впервые за семь лет доберется до Индии для участия в саммите БРИКС в середине сентября. Финальным же аккордом этих редких для главы Китая международных «гастролей» станет весьма вероятное, хотя еще официально не подтвержденное Пекином посещение США в конце сентября.

Что касается Египта, то трехдневный госвизит в эту страну приурочен к 70-летию установления дипотношений между Пекином и Каиром. В фокусе же переговоров Си Цзиньпина с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси (они прошли 2 сентября) предсказуемо оказались вопросы торговли, китайских инвестиций в Египет и влияние конфликта на Ближнем Востоке на безопасность морской торговли. С учетом непрекращающихся перебоев в поставках нефти через Ормузский пролив контролируемый Египтом Суэцкий канал стал важным альтернативным путем для доставки энергоносителей из региона. В Пекине сочли своевременным подтвердить стабильные отношения со страной, под чьим контролем находится эта важная транспортная артерия.

Кроме того, Каир и Пекин давно и крепко связаны инвестиционно-торговым сотрудничеством. Для Египта Китай является одним из крупнейших экономических партнеров, двусторонняя торговля с которым достигла к концу 2025 года $20 млрд. Для сравнения: объем торговли между США и Египтом в прошлом году составил $15,7 млрд.

Пекин также инвестировал в Египет более $10 млрд, в том числе в новую административную столицу к востоку от Каира и электрическую железнодорожную линию, обслуживающую промышленность в дельте Нила. На этой неделе по итогам переговоров лидеры подписали соглашение о запуске уже третьего этапа египетско-китайской промышленной зоны у Суэцкого канала, в которой уже расположены 200 компаний и размещены инвестиции на сумму около $4 млрд.

Немаловажным моментом стало и то, что в 2023 году Египет — важнейший партнер США в сфере обороны и безопасности в регионе Ближнего Востока — стал членом БРИКС, еще одной структуры, которая, так же как и ШОС, воспринимается как противовес возглавляемым Западом институтам вроде G7. А годом позже Каир вписался во флагманский мегапроект Си Цзиньпина «Один пояс, один путь», направленный на развитие энергетической и транспортной инфраструктуры по всему миру.

Нынешний визит председателя Си в Египет на первый взгляд стал возможностью для двух стран укрепить существующие экономические и дипломатические связи.

Однако западные и в особенности американские наблюдатели сочли это скорее как попытку расширить влияние Китая в регионе, где доминирующей военной державой на протяжении десятилетий являются США.

Причем за счет неудобного для Штатов контраста: если Вашингтон играет все более деструктивную роль, затевая войны на Ближнем Востоке (неоконченная иранская кампания — яркий тому пример) и то и дело подводя союзников по всему миру, то Пекин, напротив, выступает как ответственная глобальная держава, играющая стабилизирующую роль.

«Визит Си Цзиньпина, его первый визит на Ближний Восток после поездки в Саудовскую Аравию в 2022 году, проходит в то время, когда участие США в регионе не является гарантированным и, безусловно, не так надежно, как раньше»,— отметила, в частности, старший научный сотрудник вашингтонского Института Ближнего Востока Миретт Мабрук агентству AFP.

В ходе переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси председатель КНР завуалированно подтвердил обоснованность таких утверждений. Как сообщило агентство «Синьхуа», Си Цзиньпин заявил своему египетскому визави, что две страны должны совместно противостоять «односторонним действиям и актам запугивания», и высказался за совместную работу «ради более справедливой и равноправной системы глобального управления».

Противостоять «внешнему вмешательству» Си Цзиньпин призвал и остальные страны Ближнего Востока, заверив их, будучи в Каире, в готовности КНР сотрудничать с региональными государствами для защиты морского судоходства у берегов Ирана.

США поименно никто не назвал, но не увидеть намек на Штаты в этих ремарках было сложно.

В преддверии ожидаемого в конце сентября визита в Вашингтон Си Цзиньпин почти наверняка будет всеми силами демонстрировать растущее глобальное влияние Китая и в ходе саммита БРИКС в Нью-Дели 12–13 сентября. Его поездка в Индию на это мероприятие пока не подтверждена, но на фоне набирающей обороты нормализации отношений Индии и Китая это крайне вероятно.

Наталия Портякова