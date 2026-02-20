Объем параллельного импорта в России превысил $23 млрд в 2025 году

Объем параллельного импорта в Россию в январе 2026 года достиг исторического минимума и составил около $1 млрд, что почти в два раза ниже среднемесячного показателя за прошлый. Об этом сообщил замглавы Минпромторга России Роман Чекушов на Неделе российского бизнеса, передает ТАСС.

По итогам 2025 года объем параллельного импорта превысил $23,1 млрд, что в среднем составляет примерно $1,9 млрд в месяц, добавил господин Чекушов. Замминистра отметил постепенное снижение показателя благодаря развитию собственных производств и успешному замещению товаров из недружественных стран аналогами из дружественных.

Механизм параллельного импорта действует с марта 2022 года и позволяет ввозить в Россию товары без согласования правообладателей. Список такой продукции постоянно обновляется. По словам Романа Чекушова, сейчас ведомство готовит очередную корректировку перечня. В частности, сохраняется тренд на сокращение количества брендов.