Глава «Фабрики каркасов» рассказал о скорости и стоимости изготовления противодронных конструкций

Основатель и гендиректор группы «Фабрика каркасов» Владимир Лозенко рассказал о рынке конструкций для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА, скорости и стоимости их изготовления и будущем этого сегмента в целом. По словам господина Лозенко, задача по производству противодронных конструкций появилась с 2022–2023 годов.

«При нашей группе компаний мы создали отдельную компанию — "Фабрика защитных конструкций", в которой работают специалисты, занимающиеся разработкой проектов защиты для критически важных инфраструктурных объектов. Там, где нужны какие-то, скажем, усиленные требования защиты, когда нужно что-то более серьезное, глобальное. Или, наоборот, маленькое, что можно защитить обычными железобетонными изделиями», — заявил Владимир Лозенко. Он добавил, что такая защита обходится от 7 тыс. руб. за квадратный метр и выше.

Подробнее — в интервью «Ъ».