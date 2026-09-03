Новак: затраты нефтяников на защиту от БПЛА не повысят цены на бензин

Расходы нефтекомпаний на защиту нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) не скажутся на стоимости топлива, заверил вице-премьер Александр Новак. Он не стал вдаваться в подробности, как именно защищают объекты, поскольку «это достаточно щепетильная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По словам вице-премьера, компании обеспечивают защиту объектов «за свой счет». «Что касается цен на автозаправочных станциях — для вертикально интегрированных компаний, они выполняют социальную, по сути дела, функцию, и цены растут на уровне примерно инфляции»,— сказал господин Новак в интервью ИС «Вести» на полях ВЭФ.

Как уточнил вице-премьер, для объектов предусмотрена пассивная и активная защита. «Пассивная связана с созданием определенных инженерных сооружений, которые не позволяют атаковать основное оборудование. Рекомендации до компаний доведены. Минэнерго их разработало»,— добавил Александр Новак.

Президент Владимир Путин заявил на ВЭФ, что затраты компаний на защиту НПЗ от атак беспилотников измеряются десятками миллиардов рублей. Он похвалил нефтяников за защиту заводов. Господин Новак убежден, что российские нефтеперерабатывающие заводы защищены лучше, чем в ОАЭ, потому что в России исходят из «более жесткой модели угроз».

О мерах защиты объектов — в материале «Ъ» «Лучшая защита — госуправление».