Песков исключил ухудшение дипотношений с Германией по инициативе России

Россия не будет инициировать понижение уровня дипломатических отношений с Германией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, немецкие власти также не ведут об этом речи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Но с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги»,— сказал господин Песков ИС «Вести». У властей ФРГ нет убедительных доказательств причастности России к инцидентам с дронами в аэропорту Лейпцига, добавил пресс-секретарь. «Выглядит это все непоследовательно, выглядит это все абсурдно»,— сказал он.

В ночь на 5 августа возле украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан» в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Дрон обезвредили. Еще один БПЛА врезался в ту же ночь в транспортный самолет Boeing 757-23N авиакомпании DHL. Самолет экстренно перенаправили в Ганновер. Третий беспилотник был обнаружен спустя 10 дней вблизи аэропорта Лейпцига.

Германия обвинила в инцидентах Россию. В качестве ответных мер власти ФРГ расторгли соглашение о работе Русского дома в Берлине, объявили о скором закрытии генконсульства России в Бонне, а также пообещали ужесточить контроль за въездом россиян в страну и расширить список санкций против российских граждан.

Подробнее — в материале «Ъ» «По лейпцигскому счету».