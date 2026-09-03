Песков исключил ухудшение дипотношений с Германией по инициативе России
Россия не будет инициировать понижение уровня дипломатических отношений с Германией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, немецкие власти также не ведут об этом речи.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Но с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги»,— сказал господин Песков ИС «Вести». У властей ФРГ нет убедительных доказательств причастности России к инцидентам с дронами в аэропорту Лейпцига, добавил пресс-секретарь. «Выглядит это все непоследовательно, выглядит это все абсурдно»,— сказал он.
В ночь на 5 августа возле украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан» в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Дрон обезвредили. Еще один БПЛА врезался в ту же ночь в транспортный самолет Boeing 757-23N авиакомпании DHL. Самолет экстренно перенаправили в Ганновер. Третий беспилотник был обнаружен спустя 10 дней вблизи аэропорта Лейпцига.
Германия обвинила в инцидентах Россию. В качестве ответных мер власти ФРГ расторгли соглашение о работе Русского дома в Берлине, объявили о скором закрытии генконсульства России в Бонне, а также пообещали ужесточить контроль за въездом россиян в страну и расширить список санкций против российских граждан.
Подробнее — в материале «Ъ» «По лейпцигскому счету».
Отказ от понижения уровня дипломатических отношений означает сохранение их формальной основы, но не возвращение к нормальной работе представительств. Практические ограничения могут вводиться отдельно: через высылку дипломатов, сокращение допустимой численности сотрудников и изменение статуса консульств.
В апреле 2023 года Россия в ответ на высылку своих дипломатов объявила о зеркальной высылке германских дипломатов и существенном сокращении максимальной численности сотрудников немецких представительств. В мае предел для сотрудников германских учреждений в России установили на уровне 350 человек; из-за этого страну покинули не только дипломаты, но и сотрудники Института Гёте, культурные посредники и преподаватели школы имени Гааза при посольстве Германии в Москве.
В Германии в 2023 году отозвали согласие на работу четырех из пяти российских генконсульств — в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. С 1 января 2024 года они утратили дипломатический статус, тогда как генконсульство в Бонне продолжило работу; это показывает, что ограничение отдельных учреждений может происходить без решения о понижении общего уровня отношений.