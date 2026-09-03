Пашинян: Армения не планирует вводить визы для россиян

Армения никогда не планировала вводить визовый режим с Россией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Так он отреагировал на слова представителя МИД России Марии Захаровой о том, что армянские власти нанесут вред своим же гражданам, если введут визы для россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По словам господина Пашиняна, у властей Армении «и в мысли не было» вводить визы. Он считает, что россияне в Армении «неплохо себя чувствуют», а местные жители им всегда рады.

«Мы с большим удовольствием принимаем приезжающих из России туристов и видим, что сейчас они стали очень активными участниками продвижения туристических преимуществ Армении,— сказал премьер на брифинге (цитата по ТАСС). — Армянская общественность с большим удовольствием и любовью принимает этих людей, и в Армении, кажется, они себя неплохо чувствуют, а мы рады».

Отношения России и Армении ухудшились после того, как республика взяла курс на сближение с Европой. В декабре 2025 года Армения и Евросоюз (ЕС) подписали повестку стратегического партнерства. На этой неделе Владимир Путин пригласил Никола Пашиняна в Москву, чтобы детально обсудить ситуацию с членством в ЕС и ЕАЭС.

Подробности — в материале «Ъ» «Армения не встала с двух стульев».