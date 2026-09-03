Рост цен уперся в бензин

Герман Греф заочно поспорил с Минэкономразвития о состоянии экономики. По словам главы Сбербанка, она уже находится в стадии переохлаждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В рамках выступления на ВЭФ Греф указал на снижение индикатора бизнес-климата, ситуацию с безработицей и потреблением. По его мнению, перелома на рынке не произойдет, пока ставки по кредитам не опустятся до 10-12%. При этом Минэкономразвития пока говорит о постепенном замедлении экономики. Накануне ведомство сообщило, что годовая инфляция к концу августа 2026-го остается выше 6,3%. В последнюю неделю лета Росстат зафиксировал дефляцию, но всего на 0,01%. За весь август цены предварительно снизились на 0,08%.

Продолжили дешеветь овощи и фрукты, а также турпоездки по России. Но бензин за неделю снова прибавил почти 1%. С начала 2026 года топливо подорожал более чем на 20%, дизель — более чем на 18%. Именно это влияет на инфляционные показатели, отмечает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец:

«Последняя неделя лета порадовала небольшой, но дефляцией. Причины все те же: удешевление овощей и фруктов, туристических услуг. Эта сезонность сходит на нет — максимум увидим позитивную динамику на неделе с 7 сентября. По широкому кругу товаров инфляционное давление умеренное. Однако опять растут цены на бензин — почти 0,9% за неделю. Развивается второй виток дефицита, и почти со 100-процентной вероятностью это транслируется в широкий круг товаров.

Фокус не на текущих данных, а на топливной ситуации.

Годовая инфляция закрывает август на уровне 6,3% по предварительной оценке — в рамках ожиданий регулятора перед сентябрьским заседанием. Консенсус в макропрогнозе ЦБ поднялся до 6,6% — это наш прогноз, обновленный в июле. 1,5% в эту цифру добавила ситуация с топливом. Ждем, не будет ли новых шоков».

В сентябрьском макроопросе, который публикует Центробанк, аналитики повысили прогноз по инфляции на конец 2026 года до 6,6% год к году. Текущие дефляционные тренды скорее сезонные или ситуативные, предполагает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова:

«Цены на бензин рост не ускорили. Сохраняется снижение стоимости плодоовощной корзины и услуг — компонентов, обеспечивавших дефляцию. Есть два дефляционных тренда: снижение цен на услуги (туристический сезон был скомкан) и продовольствие (логистические проблемы у производителей).

С другой стороны — ослабление курса и рост цен на бензин.

Макроопросы учитывают повышение тарифов. Изменение оценок инфляции отражает вторую волну роста цен на топливо. Часть аналитиков скорректировали прогнозы под эту реальность».

Минфин после паузы разместил ОФЗ с плавающей ставкой на 1 трлн руб. — рекорд с ноября 2025-го. Спрос превысил 1,4 млрд руб. Из-за высоких проинфляционных рисков инвесторы ждут сохранения жесткой политики ЦБ.

Регулятор на днях опубликовал документ с четырьмя сценариями для экономики. Все они предполагают, что ЦБ либо возьмет паузу в снижении ставки до конца 2026 года, либо снизит ее максимум на 50 б. п. На ближайшие годы более вероятен сценарий сохранения инфляции, чем дальнейшего снижения цен.

Александра Абанькова