Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christie's Фото: Christie's

Christie's 17-18 сентября проводит в Нью-Йорке очередные торги китайским декоративно-прикладным искусством Important Chinese Art. По этому поводу на сайте аукционного дома вышел очень хороший материал о том, что коллекционеру нужно знать о классической китайской деревянной мебели. Под этим термином понимают довольно большой круг предметов эпох Мин и Цин — с конца XIV до начала XX века: столы, кресла, табуреты, шкафы, кровати и кушетки, а также небольшие вещи вроде подставок для зеркал и шкатулок. Одна из особенностей этой мебели — традиционная конструкция без гвоздей и клея: детали соединяются сложной системой шипов и пазов, и инженерная конструкция здесь во многом определяет саму форму предмета.

Но рынок классической китайской мебели прежде всего зависит от материала. Среди ценных пород — хуанхуали, китайское дерево медово-янтарного оттенка с характерным рисунком. Поэтому здесь действительно имеет значение размер: чем крупнее предмет и массивнее его детали, тем больше редкой древесины потребовалось для его изготовления и тем выше может быть его стоимость. Например, огромный стол из хуанхуали XVII века длиной 3,66 м на сентябрьских торгах Christie's оценен уже в $1,2-1,8 млн.

Есть и свои хрестоматийные формы. Кресло official's hat получило название из-за верхней перекладины спинки, напоминающей крылатую шапку минского чиновника; horseshoe-back armchair легко узнать по плавной подковообразной линии спинки и подлокотников; а знаменитый recessed-leg table с отступающими от края ножками иногда называют столом иероглифа «один», потому что в профиль его столешница напоминает единственную горизонтальную черту.

Если какой-то предмет уже заинтересовал, Christie's советует сначала вообще не рассматривать детали, а отойти на несколько шагов и посмотреть на него целиком. Затем уже нужно оценивать состояние и реставрацию, причем предмет советуют обязательно перевернуть: следы ремонта часто специально скрыты с нижней стороны.

Анна Минакова