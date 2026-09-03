«В Штатах доход составляет $7-10 тыс. в месяц»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Многие об этом даже не задумываются, но есть особые специалисты по шуму. Инженеры-акустики определяют, насколько высокой будет слышимость в новых зданиях, проектируют акустику помещений (чтобы не было эха и гулкости), на основании точных расчетов подбирают материалы для звукоизоляции и сокращения вибраций.

Развитие ИИ создает дополнительный спрос на таких профессионалов. Это связано со строительством дата-центров. Как пишет Bloomberg, застройщики массово нанимают акустических консультантов для замеров уровня фонового шума на границах участков, чтобы обосновать нормативы и заранее защититься от жалоб соседей. Некоторые жители в ответ проводят альтернативные замеры.

Это противостояние создает настоящий бум для всей отрасли: раньше профильные компании получали 4-5 заявок в год от дата-центров, теперь — столько же в месяц. В США работает более 3 тыс. дата-центров и еще около 1,5 тыс. строится. При этом капитальные расходы на ИИ-инфраструктуру в этом году приближаются к $1 трлн, а к 2030-му могут вырасти до $5,2 трлн.

Объекты привлекают внимание из-за потребления воды и энергии, но не меньше жителей раздражает постоянный шум: круглосуточные системы охлаждения, дизельные генераторы и турбины на базе авиадвигателей могут превышать 90 дБА (для человеческого уха это очень громко — будто рядом кричит человек, гудит газонокосилка или ревет мотоцикл). Жители в исках указывают на проблемы со здоровьем, падение стоимости недвижимости и вред для животных.

Каждая из сторон соревнуется в измерениях — застройщик оценивает фоновый уровень шума в своих интересах (может быть, размещая датчики поближе к трассам), а местные жители, пытаясь избавиться от «гудения товарного поезда», добиваются других измерений. Сами консультанты признаются, что работа эта неприятная: будто ты причастен к манипуляциям. Однако акустики настаивают, что они здесь — нейтральная сторона, и реальные измерения все равно станут известны.

Кстати, в Штатах доход консультанта по акустике, по разным оценкам, составляет $7-10 тыс. в месяц. В России труд акустиков оценивается в разы скромнее — судя по вакансиям, им готовы платить от 60 тыс. руб. в регионах до 300 тыс. руб. в Москве.

Яна Лубнина