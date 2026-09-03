Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Быховец/Коммерсантъ Фото: Сергей Быховец/Коммерсантъ

В пяти залах Московского музея современного искусства на Гоголевском бульваре разместилось 70 художественных работ, которые создали 24 автора. Виды и жанры самые разные. Работы известных творцов, среди которых, кстати, Сергей Алферов, Вячеслав Колейчук и Игорь Макаревич, объединены с произведениями молодых мастеров. Проект под названием «Молчание звезды» совместно организовали ММОМА и культурный проект «СОЮЗ». Год назад они учредили совместную конкурсную программу по поддержке молодых художников. В первый сезон на конкурс подали 900 заявок со всей страны.

Четыре финалиста конкурса уже участвуют в выставке. И среди них только что выбран победитель — это Иван Архипов. Ему почти 40 лет, он окончил факультет дизайна НИУ ВШЭ, создает экспериментальные работы, сочетая гравюру и живопись на разных поверхностях, объекты и покадровую анимацию. Ищет свой художественный язык. Галерист Юлия Акимова, которая как раз и создала новую институцию — культурный проект «СОЮЗ», рассказала мне, что в этом году было много заявок от художников, экспериментирующих с разными техниками. Присылали скульптурные композиции, инсталляции, фотографии и диджитал-арт. Тема конкурса была заявлена заранее — переосмысление роли человека в современном мире, отметила Акимова:

«Большинство авторов представили работы, которые заставляют задуматься о процессе формирования памяти и личного опыта. Современное искусство всегда рассуждает именно о текущем времени, поэтому каждый представляет свое видение того, как развивается и куда движутся сейчас технологический прогресс, экология и социальные отношения. В основном все художники, подавшие заявки, имеют профильное образование или образование в смежных сферах. Но искать талантливых самородков — одна из наших задач. Поэтому мы рассматривали все заявки».

Остается только добавить, что победитель конкурса представит персональный музейный проект здесь, в залах ММОМА, уже в следующем году.

Дмитрий Буткевич