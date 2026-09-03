Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Государственный музей истории Санкт-Петербурга Фото: Государственный музей истории Санкт-Петербурга

В СССР футбольные клубы, которые пользовались благосклонностью высших чиновников страны, нередко обходили любые правила. Даже несмотря на чудовищную игру и ужасные результаты, эти команды оставались в элите советского футбола.

Но если в довоенные годы или в конце сороковых власти никому ничего не объясняли и просто пользовались своим положением в стране, то в середине шестидесятых ситуация уже была другой. И тут самая яркая история связана с нынешним многократным чемпионом России — «Зенитом». В сезоне 1967 года ленинградский клуб, если называть вещи своими именами, шел ко дну, не вылезая с последнего, девятнадцатого места в турнирной таблице. Казалось, вылет в первую лигу неминуем.

Но еще за пять туров до финиша чемпионата представитель обкома партии, который курировал «Зенит», собрал футбольных людей города, и они создали программу развития ленинградского футбола, в которой прописали строительство спортшколы. Казалось бы, при чем тут спортивный принцип? Но именно этим документом оперировали чиновники, когда просили не выгонять «Зенит» из высшей лиги.

Историки уверяют, что глава страны Леонид Ильич Брежнев лично приезжал в город на Неве по этому поводу, а вопрос с «Зенитом» выносился на повестку дня одного из заседаний ЦК КПСС. Так это или нет, мы, наверное, уже не узнаем. Но команду из города-колыбели трех революций решили не исключать из высшей лиги по случаю 50-летия Великой Октябрьской революции. Такого в истории нашего футбола, к счастью, больше не будет. Хотя футбольные эпизоды, связанные с использованием административного ресурса, возникают до сих пор. Тогда же высшую футбольную лигу расширили, и в следующем сезоне за чемпионство боролись уже 20 команд.

Владимир Осипов