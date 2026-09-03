Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mitsubishi Фото: Mitsubishi

Кончилось лето, и мировые автомобильные премьеры теперь случаются буквально ежедневно. Накануне компания Mitsubishi представила пятое поколение внедорожника Pajero. Это очень важное событие, которого поклонники марки во всем мире ждали очень давно. Модель первого поколения была впервые показана в 1981 году на Токийском автосалоне и быстро завоевала популярность во всем мире благодаря своим внедорожным качествам и надежности.

В немалой степени этому способствовали 12 побед в ралли "Дакар", которые Pajero одерживал с 1995-го по 2007 год. В России второй половины девяностых это был один из самых востребованных, в том числе и криминалом, внедорожников: не Range Rover, не Toyota Land Cruiser, а именно Mitsubishi Pajero. У меня было несколько знакомых, у которых Pajero угнали, причем следов машин потом так и не удалось найти.

Но последние пару десятков лет Mitsubishi своим флагманом почему-то совсем не занималась: модель устаревала и технически, и внешне, продажи падали. Наконец, в 2001 году ее сняли с производства. И вот новый Pajero — огромный, с тремя рядами сидений. Внешность, как уже успели сказать многие, спорная. Силуэт чем-то напоминает Haval Dargo, а состоящая из полосок оптика — актуальный дизайнерский стиль Hyundai. Но о том самом предыдущем Pajero напоминают нарочито массивные колесные арки. Кстати, те, у кого был Pajero, должны помнить, что именно благодаря таким аркам машина могла ездить где угодно и при этом практически не пачкаться.

В основе модели лежит рама, дорожный просвет — 230 мм. Привод, конечно же, полный. На старте Pajero получит дизельный двигатель с турбонаддувом объемом 2,4 литра, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В салоне ничего особенного, но сделано все с претензией на роскошь. Кожаная обивка, приборная панель и экран мультимедиа деликатно объединены в единый блок. Производить новый Mitsubishi Pajero будут в Таиланде. Продажи в стране производства, а также в Японии стартуют весной. После, как предполагается, внедорожник поступит к официальным дилерам более чем в ста странах.

Дмитрий Гронский