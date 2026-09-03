«Концепт пытается быть игровой консолью, ноутбуком и ПК»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Acer Фото: Acer

Acer пересмотрела признаки портативной техники. На ежегодной берлинской выставке бытовой электроники IFA компания представила концепт, который пытается быть игровой консолью в дороге, ноутбуком за столом и компактным ПК при подключении к монитору.

Модель под названием Predator Project DualPlay Mini внешне скорее напоминает привычную портативную игровую консоль вроде Steam Deck или Asus ROG Ally со стиками, крестовиной и набором кнопок. Но 8-дюймовый экран новинки Acer может откидываться и поворачиваться. А под ним обнаруживается компактная физическая клавиатура с подсветкой.

Так консоль превращается в миниатюрный ноутбук. И в таком режиме на устройстве можно не только запускать игры, но и работать с браузером, документами и перепиской. К нему также можно подключить мышь, а изображение вывести на внешний дисплей. И тогда DualPlay Mini получает еще одну роль — компактного настольного ПК.

Пока это концепт. Но представители Acer уже подтвердили использование процессора Intel и системы охлаждения с двумя вентиляторами, один из которых выполнен по технологии Predator AeroBlade. Полные характеристики, включая параметры графики, памяти, накопителя и аккумулятора, пока не названы.

Сейчас к DualPlay Mini стоит относиться как к демонстрации направления, видению производителя. Но стоит признать, что идея объединить несколько сценариев в компактном корпусе любопытна. Кроме своего концепта, Acer представила на IFA свежие ноутбуки семейств Vero и Swift, компактные компьютеры для локальных ИИ-задач, игровую портативную консоль Predator Atlas 7, а также мониторы Predator и Nitro. Среди последних есть модель с сумасшедшей частотой обновления картинки — до 1000 Гц.

Александр Леви