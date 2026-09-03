Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Выращенные в лаборатории «мини-мозги» побили рекорд по продолжительности жизни. Речь об органоидах — функциональных 3D-моделях в чашке Петри, созданных из стволовых клеток. У них нет чувств, сознания, но они помогают исследователям изучать сложные органы человека. В эксперименте, о котором пишет журнал Nature, органоиды просуществовали больше пяти лет, хотя раньше предельный срок жизни составлял всего несколько месяцев.

Кроме того, они продолжили непрерывно развиваться, и эти изменения были похожи на те, что характерны для человеческого мозга.

В ходе длительного наблюдения ученые выяснили, что в первые месяцы своей жизни органоиды развиваются примерно так же, как и клетки мозга младенца — еще до рождения. К концу первого года они уже напоминают мозг малыша, который только появился на свет, и в них начинают происходить процессы, характерные для более поздних периодов.

Помимо прочего, исследователи обнаружили, что их подопытные живут по собственным биологическим часам.

Чтобы убедиться, что результат не случаен, ученые пересадили нейроны из старых органоидов в более юные. Несмотря на этот опыт, они продолжили развитие с того этапа, на котором остановились. Первые мини-мозги были выращены еще в 2013-м в Австрии, и теперь ученые, в том числе и российские, продолжают прокачивать их способности. Например, полгода назад органоиды методом проб и ошибок научились решать задачки.

Анна Кулецкая