Виталий Стежко переходит в ФК «Урал» на правах аренды из «Краснодара»

Футбольный клуб «Урал» оформил аренду центрального защитника Виталия Стежко у «Краснодара», сообщили в пресс-службе клуба. 29-летний игрок, являющийся воспитанником кубанской академии, присоединится к екатеринбургскому клубу на временной основе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Урал» Фото: ФК «Урал»

В прошлом сезоне футболист выступал за новороссийский «Черноморец», с которым занял третье место в Первой лиге. По итогам турнира Виталий Стежко был признан лучшим игроком соревнований.

Летом 2025 года спортсмен вернулся в «Краснодар» и подписал с командой соглашение, рассчитанное до 30 июня 2028 года. Ранее он выступал за «Краснодар-2», армянский «Пюник» и красноярский «Енисей».

За время профессиональной деятельности Виталий Стежко провел более 200 официальных матчей. Также он имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные России.