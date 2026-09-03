Путин призвал россиян быть готовыми ко всему

Россия должна демонстрировать готовность справляться с любыми сложностями. Только это даст понять врагам, что не следует продолжать атаки. Такое мнение высказал президент Владимир Путин на сессии Восточного экономического форума, говоря об ударах дронов по НПЗ и о ситуации с топливом на рынке.

«Мы должны быть ко всему готовы», — сказал он, отвечая на вопрос модератора, следует ли россиянам привыкать к дефициту бензина.

Президент пояснил, что «только наша готовность даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать».

По словам Владимира Путина, российские НПЗ оказались уязвимы перед атаками дронов, так как изначально в стране исходили из того, что противник не должен бить по гражданской инфраструктуре. Президент поблагодарил бизнес за работу по защите своих нефтеперерабатывающих активов. Он также отметил, что у России есть два ответа на подобные атаки — укрепление систем ПВО и «зеркальные» удары.