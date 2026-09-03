Зарубежные СМИ: Почему Пентагон планирует оставить войска на Ближнем Востоке?

Пока Дональд Трамп ищет выход из войны с Ираном, Пентагон планирует оставаться в регионе минимум до 2027 года. Министр обороны Пит Хегсет уже продлил план развертывания войск. Как пишет The Wall Street Journal, это сохранит для президента более широкие перспективы. Он сможет продолжить военную кампанию, если договориться с Тегераном не получится. На фоне конфликта Пентагон проводит и другие реформы. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Schiefelbein / AP Фото: Mark Schiefelbein / AP

По данным The Wall Street Journal, сейчас на Ближнем Востоке находятся 19 американских военных кораблей, системы ПВО, истребители и воздушно-десантные подразделения. Срок службы некоторых расчетов увеличили с девяти до 12 месяцев, кто-то уже находится в регионе больше года. При этом, по словам инсайдеров, сам Трамп склоняется к тому, чтобы объявить войну законченной и попытаться добить Иран экономически. Но Пентагон готовит варианты на случай нового обострения: президенту уже представили план усиления авиаударов, а также наземной операции по захвату острова Харк и предполагаемого секретного ядерного объекта в горе Фалак.

The New York Times указывает на то, что военная мощь США до сих пор не помогла решить главную проблему: Иран сохраняет возможность наносить удары по судам в Ормузском проливе и влиять на мировую экономику. Поэтому Вашингтон все больше делает ставку на экономическую войну: морскую блокаду, дополнительные санкции и попытки перекрыть оставшиеся источники доходов Тегерана. Пока стратегия тоже сталкивается с проблемами, отмечает газета. Китай продолжает закупки иранской нефти, Россия также обещает Тегерану свою поддержку.

На фоне затягивания конфликта Пентагон также ужесточает внутренний режим секретности. Как пишет The Washington Post, ведомство ограничило доступ к закрытому архиву приказов министра обороны. Поводом якобы стали публикация в СМИ отчетов об истощении запасов ракет Patriot и Tomahawk, перегрузке флота и снижении способности США реагировать на угрозы в других частях мира. Ограничение доступа к секретной информации коснулось многих рядовых служащих. Бывшие чиновники Пентагона заявили, что это может замедлить работу ведомства перебрасывать самолеты, вооружения и подразделения между регионами теперь будет сложнее. К тому же, недавно администрация Трампа уже усилила борьбу с утечками, в том числе с помощью проверок на полиграфе.

Еще одно нововведение касается физической подготовки служащих. По данным Reuters, Пентагон ввел обязательную проверку уровня тестостерона для всех мужчин-военных старше 30 лет. При дефиците им будут предлагать гормональную терапию. Хегсет объяснил эту меру необходимостью повысить боеготовность армии. Однако врачи предупреждают, что иногда такое лечение бывает даже вредным. Для женщин Пентагон также планируют ввести проверки. У них будут выявлять признаки возможных гормональных нарушений, включая хроническую усталость и нерегулярный цикл.