ФНС заявила о задолженности структуры ГК «Квант» с заводом в Воронеже на 154 млн

В реестр требований кредиторов ООО «Квант» (юрлицо одноименной ГК, специализирующейся на сборке телевизоров, с заводами в Воронеже и Зеленограде) могут включить требования налоговой на 154,4 млн руб. Соответствующее заявление инспекции ФНС № 35 по Москве рассмотрит столичный арбитраж. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

3 августа Арбитражный суд Москвы признал «Квант» банкротом по иску структуры группы DNS — ООО «ДНС ритейл». В отношении компании ввели конкурсное производство на шесть месяцев. Управляющим утвержден Михаил Тобольцев, который работал с компанией во время процедуры наблюдения — первой стадии банкротства.

С того момента Арбитражный суд города Москвы включил в реестр кредиторов требования Константина Куренного на 238,8 тыс. руб., а также решил рассмотреть заявления АО «Сбербанк лизинг» на 799,5 тыс. руб., столичного грузоперевозчика ООО «Авто-флит» Александра Устюгова и Михаила Кардашенко на 2,2 млн руб. и московского продавца недвижимости ООО «Праймтаргетрус» Андрея Сопильняка и Кирилла Корнева на 1 млн руб.

В начале августа также стало известно о планах производителя интерактивного оборудования NexTouch приобрести активы ГК «Квант», несмотря на банкротство ее юрлица.

Алина Морозова