В Петербурге запустили тестовое движение высокоавтоматизированного «Балтийца»

Технологии для автоматизации метро будут развивать в открывшемся накануне Инжиниринговом центре «Трансмашхолдинга» (ТМХ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУП «Петербургский метрополитен» Фото: ГУП «Петербургский метрополитен»

В Петербургском метрополитене продемонстрировали работу высокоавтоматизированного поезда на базе состава «Балтиец». Он самостоятельно прошел участок Красносельско-Калининской линии, выполнил остановку, открыл двери и произвел автоматический оборот в тупике. Разработанные ТМХ технологии в дальнейшем планируется совершенствовать в открывшемся накануне в Петербурге Инжиниринговом центре беспилотных систем управления на рельсовом транспорте.

Демонстрация состоялась на участке между станциями «Путиловская» и «Юго-Западная». В ней приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, аким Алматы Дархан Сатыбалды, представители городских властей, Петербургского метрополитена и ТМХ.

Автоматизированная система обеспечивает ведение состава с соблюдением заданного графика, остановку на станции и открытие пассажирских дверей. В тупике за «Путиловской» она самостоятельно передала управление из головной кабины в хвостовую, подготовила поезд к движению в обратном направлении и вывела его на линию.

Машинист во время испытаний находился в кабине, контролируя работу автоматики и сохраняя возможность вмешаться при возникновении нештатной ситуации. Таким образом, на нынешнем этапе речь идет о тестировании высокоавтоматизированного, а не полностью беспилотного режима движения.

В состав комплекса также входит система обнаружения препятствий на основе машинного зрения, разработанная компанией «АВП Технология» (входит в структуру «ТМХ — Интеллектуальные системы»). Она получает информацию о положении стрелочных переводов, сигналах светофоров, состоянии маршрута и габаритах тоннеля, формируя цифровую модель пространства перед поездом. Пока система используется как цифровой помощник машиниста.

Господин Беглов заявил, что шестую линию петербургского метро планируется развивать как высокоавтоматизированную транспортную систему. Красносельско-Калининская линия, которая в перспективе будет обслуживать в том числе терминал высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург, изначально проектировалась с учетом применения современных систем управления движением.

Демонстрация прошла на следующий день после открытия в Петербурге Инжинирингового центра компании ТМХ-ТМ, входящей в структуру «ТМХ — Интеллектуальные системы». Это первая в России площадка, объединившая компетенции по разработке комплексных высокоавтоматизированных и беспилотных систем для городского рельсового транспорта. Центр задействован в реализации проектов как в России, так и за рубежом.

В центре будут заниматься программным обеспечением, схемотехникой, конструкторскими разработками, испытаниями и внедрением систем автоматизации. Среди основных направлений — бортовая и поездная аппаратура безопасности и автоведения, трамвайная автоматика, автоматические станционные двери, диспетчерские системы, микропроцессорная централизация и решения для автоматизированного и беспилотного управления транспортом. Ряд разработок уже включен в реестр Минпромторга России и сертифицирован по требованиям ГОСТа.

В создание площадки инвестировано около 50 млн руб. Она оборудована стендами, позволяющими моделировать и тестировать работу устройств автоматики и телемеханики, систем управления движением поездов и оборудования метрополитена. В ТМХ рассчитывают, что концентрация разработчиков и испытательной базы на одной площадке позволит в среднем на 40% сократить время решения технических вопросов и на 10–15% — сроки согласования документации.

Инжиниринговый центр также должен стать одной из площадок для дальнейшего развития технологий, продемонстрированных на «Балтийце». Применение решений предполагается непосредственно на городском рельсовом транспорте Петербурга — в метрополитене и «Горэлектротрансе».