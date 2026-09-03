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Камерный театр в Екатеринбурге открыл 28-й сезон премьерой «Над пропастью во ржи»

На сцене Дома офицеров в Екатеринбурге состоялась премьера спектакля «Над пропастью во ржи» по одноименному роману Джерома Сэлинджера в постановке Дмитрия Зимина. Показ открыл 28-й театральный сезон Камерного театра, постоянное помещение которого в Литературном квартале закрылось на масштабную реконструкцию.

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«Над пропастью во ржи» на сцене Дома офицеров

«Над пропастью во ржи» на сцене Дома офицеров

Фото: София Паникова

Актер Артем Упоров

Актер Артем Упоров

Фото: София Паникова

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«Над пропастью во ржи» на сцене Дома офицеров

Фото: София Паникова

Актер Артем Упоров

Фото: София Паникова

«Мы будем здесь работать в течение года, а на следующий вернемся в наш уютный театр. Пока мы в большом зале совершенно уникального здания. Мне кажется, репертуар будет здесь по-другому звучать, другими красками все заиграет»,— рассказала директор Объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова.

Спектакль «Над пропастью во ржи» — взгляд на то, чем живут подростки, как они проживают свое взросление, какие у них комплексы и как мир относится к ним. «До зрителей я хочу донести, что подростковый период в жизни каждого ребенка — это очень важно. Подросток хочет быть услышанным, но его никто не слышит. В этом спектакле мы об этом и говорим»,— пояснил актер Артем Упоров.

С 22 по 27 сентября Камерный театр организует фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой».

София Паникова

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