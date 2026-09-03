В Свердловской области сформируют отряд БПЛА-перехватчиков для предприятий

В Свердловской области создают специализированное подразделение для перехвата беспилотных летательных аппаратов, сообщили в компании «Авирон». Новая структура войдет в состав добровольческой бригады «БАРС» и будет сосредоточена на обеспечении безопасности местных промышленных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Набор ведется как на рядовые, так и на офицерские должности в мобильные огневые группы. Основной функцией отряда станет противодействие угрозам со стороны дронов на территории региона. Место службы закрепляется в контракте и ограничено Свердловской областью.

Для поступления в подразделение установлены возрастные рамки: приоритет отдается мужчинам от 18 до 30 лет.

Напомним, утром 31 августа дроны ВСУ атаковали Екатеринбург. В результате пострадали три жилых дома, где были разбиты стекла. Четыре человека получили осколочные ранения и отравление дымом. Атака на логистический центр была предотвращена, обломки БПЛА упали рядом.