Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов до международных соревнований. Правда, в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал это решение важным шагом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

ФИС действительно долгое время оставалась одной из жестко настроенных по отношению к России спортивных федераций, и то, что в итоге наших атлетов допустили до международных турниров, кажется настоящим прорывом. Глава федерации лыжных видов спорта нашей страны Дмитрий Свищев уверен, что международные чиновники прислушались к аргументам, которые озвучивали представители России:

«Мы до всех доносили свою позицию: нам важно, чтобы спортсменов поддерживали без ограничений и санкций. Думаю, нас услышали. Есть четкая позиция МОК — надо допускать».

Такие рекомендации от МОК действительно есть. Но далеко не все федерации планируют им следовать. Да и те, кто делает это, действуют с определенными оговорками. Те же лыжники для получения допуска должны выполнить ряд условий. Например, не иметь добровольных связей с военными структурами страны или органами национальной безопасности. Это точно отсечет от команды многих звезд.

Кроме того, спортсмены должны будут подписать так называемую декларацию о нейтралитете. А там могут оказаться такие пункты, после которых проблем не оберешься, рассказал “Ъ FM” спортивный юрист Артем Пацев:

«Может оказаться, что человек, подписавший такую декларацию ради участия в соревнованиях, по возвращении в Россию столкнется с серьезными проблемами».

Причем оспорить в суде изобретения чиновников ФИС невозможно, уверен Артем Пацев:

«Это внутреннее дело любой организации. CAS скажет, что не может вмешиваться в текущую деятельность — это прерогатива организации, принцип широкой автономии общественных организаций, закрепленный швейцарским законодательством».

Министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале заверяет, что новый глава FIS Александр Оспельт из Лихтенштейна настроен на конструктивную работу, а вопрос полноценного возвращения с флагом и гимном может быть решен в обозримом будущем.

Но целый ряд заградительных условий, а также запрет на флаг, гимн и атрибутику с символикой страны, мягко говоря, настораживают. Кажется, что организация не идет на компромисс, а ищет варианты, чтобы законно ограничивать права спортсменов из РФ. Но это как раз тот случай, когда очень хочется ошибаться.

Владимир Осипов