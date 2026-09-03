Путин назвал повышение ключевой ставки сознательным решением

Президент Владимир Путин не считает денежно-кредитную политику России слишком жесткой. Он заявил, что повышение ключевой ставки было сознательным решением, направленным на поддержание макроэкономической стабильности.

«Мы понимаем, с чем связано повышение ключевой ставки, понимаем, как в этих условиях работает вся экономика, — сказал Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ. — Хочу еще раз повторить, что это сознательное решение, связанное с поддержанием макроэкономической стабильности».

В июле совет директоров Центробанка (ЦБ) снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. В августе в ЦБ заявили о сужении пространства для снижения ключевой ставки. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина допускала ее повышение. Следующее заседание регулятора по ставке пройдет 11 сентября.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

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