Путин назвал повышение ключевой ставки сознательным решением
Путин: повышение ключевой ставки было сознательным решением Банка России
Президент Владимир Путин не считает денежно-кредитную политику России слишком жесткой. Он заявил, что повышение ключевой ставки было сознательным решением, направленным на поддержание макроэкономической стабильности.
«Мы понимаем, с чем связано повышение ключевой ставки, понимаем, как в этих условиях работает вся экономика, — сказал Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ. — Хочу еще раз повторить, что это сознательное решение, связанное с поддержанием макроэкономической стабильности».
В июле совет директоров Центробанка (ЦБ) снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. В августе в ЦБ заявили о сужении пространства для снижения ключевой ставки. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина допускала ее повышение. Следующее заседание регулятора по ставке пройдет 11 сентября.
Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.
Инфляция и ключевая ставка
Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ отрезал еще четверть».