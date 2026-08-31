В ЦБ заявили о сужении пространства для снижения ключевой ставки
Заботкин: пространство для снижения ключевой ставки сузилось
Еще в июльском раунде пространство для снижения ключевой ставки сузилось, сообщил зампред Банка России (ЦБ) Алексей Заботкин. Он отметил, что регулятор примет решение по ставке исходя из цели вернуться к инфляции в 4%.
«Пространство для снижения ставки сузилось еще в июльский раунд, что было отражено в пересмотре вверх прогноза по ставке и на этот год, и на следующий,— сказал господин Заботкин на пресс-конференции.— Дальнейшие решения будут диктоваться фактически складывающейся ситуацией с задачей того, чтобы вернуться к инфляции 4% в 2027 году».
Оценить, как отразилась ситуация на топливном рынке на инфляции, регулятор сможет только на следующем опорном раунде в октябре. Господин Заботкин отметил, что на инфляции сказались не только повышенные цены на топливо, но и перенос топливных издержек в цены других товаров.
Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.
Инфляция и ключевая ставка
Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет 11 сентября. На прошлом заседании, 24 июля, совет директоров регулятора решил снизить ставку с 14,25% до 14% годовых.