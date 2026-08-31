В ЦБ заявили о сужении пространства для снижения ключевой ставки

Еще в июльском раунде пространство для снижения ключевой ставки сузилось, сообщил зампред Банка России (ЦБ) Алексей Заботкин. Он отметил, что регулятор примет решение по ставке исходя из цели вернуться к инфляции в 4%.

«Пространство для снижения ставки сузилось еще в июльский раунд, что было отражено в пересмотре вверх прогноза по ставке и на этот год, и на следующий,— сказал господин Заботкин на пресс-конференции.— Дальнейшие решения будут диктоваться фактически складывающейся ситуацией с задачей того, чтобы вернуться к инфляции 4% в 2027 году».

Оценить, как отразилась ситуация на топливном рынке на инфляции, регулятор сможет только на следующем опорном раунде в октябре. Господин Заботкин отметил, что на инфляции сказались не только повышенные цены на топливо, но и перенос топливных издержек в цены других товаров.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет 11 сентября. На прошлом заседании, 24 июля, совет директоров регулятора решил снизить ставку с 14,25% до 14% годовых.