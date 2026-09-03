Короткий вечер чемпионки

В четвертый день Открытого чемпионата США начались матчи второго круга. Одну из самых быстрых побед одержала первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, которая менее чем за час переиграла россиянку Полину Яценко, пробивавшуюся в основную сетку через квалификацию. На мужском турнире в 1/16 финала прошли Даниил Медведев и прошлогодний чемпион испанец Карлос Алькарас, а вот Андрей Рублев завершил выступления, уступив в четырех сетах испанцу Даниэлю Мериде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арина Соболенко

Фото: Brendan McDermid / Reuters Арина Соболенко

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Для 22-летней россиянки Полины Яценко встреча с Ариной Соболенко стала пока самым сложным испытанием за карьеру. Ведь в Нью-Йорке эта молодая теннисистка, которая родилась в Мурманске, позже переехала в Воронежскую область, а тренируется в Белоруссии под Минском, впервые прошла квалификацию турнира Большого шлема.

В 1/64 финала основной сетки Яценко провела свой первый матч против соперницы из топ-100 — 74-й ракетки мира мексиканки Ренаты Сарасуа — и победила на тай-брейке в третьей партии.

Встреча продолжалась три с половиной часа, и неудивительно, что на противоборство с главным фаворитом US Open сил у дебютантки мейджоров не осталось. Ей посчастливилось взять чужую подачу в четвертом гейме второй партии, но по большому счету преимущество Соболенко было подавляющим. В итоге — 6:1, 6:1 за 54 минуты.

Пока прошлогодняя чемпионка избегает серьезных проблем на пути к защите титула. Чтобы одержать две победы, Соболенко потребовалось всего 2 часа 21 минута, а в третьем круге она встретится с бывшей россиянкой Камилой Рахимовой, представляющей Узбекистан.

Пока в верхней половине женской сетки обходится без громких неожиданностей. Американка Джессика Пегула (3-й номер посева), теоретически претендующая на титул лидерства в рейтинге по итогам US Open, за 56 минут разобралась со своей соотечественницей, победительницей Australian Open 2020 года Софией Кенин — 6:3, 6:1.

Продолжают борьбу и три россиянки из числа сеяных. Диана Шнайдер (15-й) справилась с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии — 6:1, 7:6 (7:4) — и в случае победы над американкой Тейлор Таунсенд, которая порой бывает очень опасна, может выйти на Соболенко.

Екатерина Александрова (18-й) после непростой встречи с австралийкой Кимберли Биррелл, завершившейся со счетом 6:1, 2:6, 6:3, сыграет с украинкой Мартой Костюк. Будет в 1/16 финала и еще одно российско-украинское противостояние. Анна Калинская (21-й), обыгравшая китаянку Ван Синьюй — 7:5, 2:6, 6:3, попробует пройти Элину Свитолину, которая вместе с Костюк по очкам, набранным в нынешнем сезоне, входит в первую десятку.

А вот на мужском турнире Россия потеряла игрока, претендовавшего на хороший результат. Четырехкратный четвертьфиналист US Open Андрей Рублев (23-й), который очень тяжело стартовал, проиграл прогрессирующему испанцу Даниэлю Мериде — 7:6 (7:3), 2:6, 4:6, 4:6 — и потерял возможность вернуться в первую двадцатку. Что касается первой ракетки России Даниила Медведева (7-й), то он, как и можно было предполагать, уверенно справился с американцем Себастьяном Горзны, получившим wild card — 6:1, 6:3, 7:5, но теперь будет иметь дело с куда более опасным соперником, французом Артюром Риндеркнешем (26), у которого из двух предыдущих встреч выиграл только одну.

Из других результатов выделяется вторая победа испанца Карлоса Алькараса, переигравшего португальца Жайме Фарию — 4:6, 6:0, 6:3, 6:2, и фиаско другого представителя Испании, Рафаэля Ходара. 19-летнего игрока, стоящего в рейтинге одиннадцатым, в одном из последних матчей первого круга выбил из сетки китаец Бу Юньчаокэтэ — 6:2, 6:1, 6:1.

Евгений Федяков