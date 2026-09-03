Хогвартс открыл новые двери

HBO выпустил полноценный трейлер нового сериала по «Гарри Поттеру». Премьера проекта состоится в католическое Рождество — 25 декабря. В ролике показали ключевые сцены книги «Философский камень» Джоан Роулинг: от распределения по факультетам до игры в квиддич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: HBO Фото: HBO

Мнения фанатов вселенной разделились. Из-за кастинга и самого факта перезапуска сериал уже погряз в скандалах и спорах в соцсетях. Впрочем, увеличенный хронометраж позволит экранизировать книги гораздо подробнее, считает выпускающий редактор 2х2 медиа и автор Telegram-канала «Сквозь кроличью нору» Арина Пырина:

«Первая реакция фанатов была негативной из-за привязанности к фильмам и книгам. Горячие дискуссии шли вокруг выбора актеров. Почти все остались довольны тремя главными персонажами — Гермионой, Роном и Гарри — они попали в характеры и внешность. Многие были рады видеть Джанет Мактир в роли Макгонагалл. Споры развернулись вокруг Снейпа — его играет британский актер ганского происхождения, а персонаж носит дреды, что вызвало ассоциации с рэперами.

Но подбор актеров на ремейки всегда вызывает споры — угодить всем невозможно.

HBO постепенно подогревал интерес: документальный фильм о создании декораций, костюмов и существ. Команда сделала ставку на реальные декорации, а не CGI. Впервые появятся магические животные — флоббер-черви, огненные крабы — и даже их реализуют с помощью аниматроников».

Главные роли в сериале сыграют новые юные актеры. Профессором Дамблдором станет обладатель «Золотого глобуса» Джон Литгоу. Хагрида сыграет Ник Фрост, известный по «Зомби по имени Шон». Златопуста Локонса воплотит звезда «Игры престолов» Кит Харингтон, однако в трейлере его пока не показали. Несмотря на споры, сериал найдет своих фанатов, уверена кинообозреватель сайта «Кино Mail» и автор Telegram-канала «Киноревизор» Анна Гоголь:

«По трейлеру видно, что сериал масштабный, дорогой и качественный, с современными технологиями.

Нет ощущения грубой поделки. Непонятно, на кого он рассчитан: детям 5-10 лет родители наверняка уже показывали старые фильмы. Но сериал имеет шансы стать культовым — он подробно прорабатывает книги. Идея один сезон на книгу удачная. Смотреть будут миллениалы, выросшие на фильмах, зумеры и дети».

Съемки нового сериала о мальчике-волшебнике стартовали в июле 2025 года. Первый тизер проекта опубликовали в марте 2026-го — он был короче нового трейлера на минуту и лишь знакомил зрителей с завязкой истории.

Ангелина Зотина