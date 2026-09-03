В центре Екатеринбурга к фестивалю молодежи пройдет забег на тысячу человек

В рамках Международного фестиваля молодежи (МФМ) 2026 года в центре Екатеринбурга состоится массовый двухкилометровый забег. Событие запланировано на вечер 15 сентября и станет элементом велнес-программы форума, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Ожидается, что подбадривать бегунов будет спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На старт выйдут 1 тыс. участников, среди которых 300 делегатов фестиваля и 700 жителей Свердловской области. Маршрут будет пролегать от ККТ «Космос» до Октябрьской площади. Каждому бегуну будет выдан светящийся браслет.

Велнес-направление МФМ-2026 включает более 30 различных спортивных активностей. В программу входят ежедневные зарядки, массовая растяжка, флешмобы с участием чемпионов, а также занятия по боксу, йоге и скиппингу. Организаторы также подготовили демонстрационные мастер-классы по мас-рестлингу, городошному спорту, русской лапте и перетягиванию каната. Кроме того, участники смогут попробовать свои силы в киберспортивных соревнованиях, VR-активностях и спортивном программировании. Среди других направлений уличной культуры, представленных на фестивале, значатся BMX, скейтбординг и брейкинг.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет. Свердловскую область на фестивале представят 434 человека.

Ирина Пичурина