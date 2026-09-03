Суд изъял акции уральского завода «Вентпром» в доход государства

Ленинский районный суд Екатеринбурга 17 августа принял решение о передаче 100% акций Артемовского машиностроительного завода «Вентпром» в собственность государства, передает «Интерфакс». Производственная деятельность предприятия продолжается в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным финансовой отчетности за 2025 год, чистая прибыль завода по РСБУ достигла 139,13 млн руб., что в 5,7 раза превышает результат предыдущего года. Выручка компании также продемонстрировала рост на 5,7%, составив 3,03 млрд руб.

АМЗ «Вентпром» специализируется на выпуске вентиляторов главного проветривания для шахт, тоннелей и метрополитенов. Согласно данным о структуре собственности на 31 марта 2018 года, генеральному директору Олегу Горшкову принадлежало 27,9% акций предприятия. Впоследствии информация о владельцах компании перестала раскрываться публично.

Ирина Пичурина