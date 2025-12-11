Путин: уровень бедности в РФ должен стать ниже 5% к 2036 году

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что к 2036 году уровень бедности должен стать ниже 5%.

«Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год, а именно снизить уровень бедности до менее 7%, а к 2036 году — менее 5%»,— сказал президент (цитата по «РИА Новости) .

«Увеличение зарплаты и в бюджетной сфере, и в других отраслях стимулирует внутренний спрос, развитие собственных производств и сферы услуг, позитивно отражается на экономической динамике в целом», — добавил глава государства.

«Такой рост, структурные изменения занятости, формирование экономики высоких зарплат являются базовыми условиями для сокращения бедности и неравенства в обществе, для повышения благополучия российских семей», — заявил Владимир Путин.