Путин заявил о планах вывести новые регионы на общероссийские стандарты

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости к 2030 году обеспечить Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям соответствие общероссийским показателям по уровню жизни и развитию инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии, сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему»,— сказал президент на совещании по развитию регионов.

Владимир Путин также заявил о необходимости не только восстановить объекты, поврежденные в результате боевых действий, но и создать условия для долгосрочного экономического роста. По его словам, задачей является формирование новой основы для развития промышленности и других сфер экономики Донбасса и Новороссии.