Нескоро рельсы складываются

Сроки окончания масштабной реконструкции трамвайной инфраструктуры в Нижнем Новгороде сдвинули на 2027 год из-за особенностей ремонта разворотного кольца на Молодежном проспекте. Директор ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский рассказал, что основную часть работ они планируют завершить в 2026 году, а в июне полностью восстановят движение трамваев в нагорной части города. Этим летом концессионеру предстоит модернизировать два сложных участка на улице Ванеева и от Центрального универмага до управления Горьковской железной дороги. Депутаты заксобрания не исключили очередного транспортного коллапса на загруженных магистралях и попросили оперативно завершить замену рельсов и контактной сети. Работы выполнит единственный оставшийся подрядчик «Форт», со вторым договор был расторгнут из-за нарушений.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Реконструкция трамвайных путей в Нижнем Новгороде продолжится силами одного подрядчика

Масштабная модернизация трамвайной инфраструктуры в Нижнем Новгороде завершится в 2027 году, сообщил директор ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский на заседании комитета областного заксобрания по транспорту. Заключенная в 2022 году с правительством Нижегородской области концессия предусматривала модернизацию 150 км трамвайных путей, три депо, 15 тяговых подстанций и приобретение 170 новых трамваев. Как писал «Ъ-Приволжье», финансирование проекта оценивалось в 50,4 млрд руб. из средств федерального и областного бюджетов и кредита ВЭБ.РФ.

Полностью завершить работы по модернизации планировалось в 2026 году, с учетом дальнейшей эксплуатации трамваев срок концессии составил 25 лет.

Однако реконструкцию разворотных колец в трамвайном депо и рельсов на Молодежном проспекте сдвинули на следующий год, отметил господин Грабовский. Основные магистральные пути на проспекте Кирова уже модернизированы, и Молодежный проспект — единственный участок в заречной части города, который не будет реконструирован в срок. Работы в нагорной части Нижнего Новгорода почти полностью завершены — сейчас строители заканчивают перекладку пути на улице Надежды Сусловой. На Зеленском съезде также завершены основные строительно-монтажные работы, подрядчик монтирует контактную электросеть. Введено в эксплуатацию городское трамвайное кольцо, с наступлением стабильно теплой погоды дорожники закончат асфальтировать оставшиеся участки.

В целом с начала реализации проекта было реконструировано 105 км трамвайных путей, шесть тяговых подстанций и закуплены 147 новых трамваев, подсчитал Евгений Грабовский.

Сейчас проводится модернизация трамвайного депо №2 на улице Народной в Московском районе города. Общая стоимость всех проведенных работ составила 29 млрд руб. (из них 15 млрд руб. — средства капитального гранта, 12 млрд — кредит ВЭБ.РФ и 1,5 млрд — акционерный заем концессионера). В 2026 году планируется модернизировать пять тяговых подстанций и пять — в 2027 году. К июню этого года в Нижний Новгород поставят весь оставшийся подвижной состав, в том числе трехсекционные трамваи, пообещал руководитель «Экологических проектов».

Работы в нагорной и заречной частях Нижнего Новгорода завершит подрядчик ООО «Форт». Со вторым подрядчиком ООО «СТК-Строй» концессионер расторгает соглашение из-за нарушений условий контракта. Замечаний к качеству уложенных монолитных оснований трамвайных путей и литого асфальта у заказчика нет, как и к рельсошпальной решетке, которая второй год эксплуатируется на Сормовском кольце. В Автозаводском районе уложенные в 2025 году участки пути приходится локально ремонтировать в рамках гарантийных обязательств подрядчика, рассказал Евгений Грабовский.

Председатель комиссии гордумы по транспорту Станислав Прокопович, который участвовал в заседании комитета заксобрания, попросил концессионера тщательнее контролировать качество работ, так как значительная часть модернизации завершится в 2026 году и подрядчик может не успеть перебросить технику на другие объекты.

В заксобрании отметили, что в 2026 году предстоит модернизировать два сложных участка: перекресток улиц Ванеева и Надежды Сусловой, а также пути на улицах Чкалова и Октябрьской революции от Центрального универмага до управления Горьковской железной дороги.

Ограничения движения грозят очередным транспортным коллапсом, особенно на улице Ванеева, которая связывает крупные микрорайоны с центром города и ежедневно на ней скапливаются автомобильные пробки в часы пик.

«Горожане будут недовольны. Необходимо организовать круглосуточные работы. Ситуация около универмага тоже будет сложная», — отметил председатель комитета Владимир Солдатенков. Депутат Василий Суханов пообещал лично контролировать работы на Ванеева и назвал перекресток одним из самых сложных в Нижнем Новгороде из-за большого транспортного потока. Сейчас ремонт там стараются отсрочить, и, чтобы не создавать проблемы, полностью перекрывать движение на этом участке не будут, пояснил Евгений Грабовский.

Информацию о реализации концессионного соглашения по модернизации электротранспорта депутаты приняли к сведению. По данным ООО «Экологические проекты», пассажиропоток на отремонтированных участках стабилизировался, а на трамвайных маршрутах № 5, № 6 и № 7 в среднем вырос на 7%.

При завершении работ прогнозируется, что количество пассажиров увеличиться вдове, и объем перевозок составит до 49 млн человек в год.

Владимир Зубарев