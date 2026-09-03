Путин объяснил снижение инвестиций в экономику России

Инвестиции в российскую экономику снизились в первую очередь из-за политики властей по подавлению инфляции, заявил президент Владимир Путин. Он назвал главной задачей создание условий для частного инвестирования.

«Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились в силу целого ряда причин, в том числе и в первую очередь из-за сознательно проводимой политики регулятора... Целью является подавление инфляции»,— сказал господин Путин на пленарном заседании ВЭФ.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ожидает умеренного падения объема инвестиций в 2026 году. Министр прогнозирует, что рост инвестиций начнется только к 2027–2028 годам. В новом прогнозе Центробанка (ЦБ) прогноз инфляции на конец 2026 года повышен с 6,2% до 6,6%.

Подробности — в материале «Ъ» «Меньше роста, больше инфляции».