Путин объяснил снижение инвестиций в экономику России
Инвестиции в российскую экономику снизились в первую очередь из-за политики властей по подавлению инфляции, заявил президент Владимир Путин. Он назвал главной задачей создание условий для частного инвестирования.
«Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились в силу целого ряда причин, в том числе и в первую очередь из-за сознательно проводимой политики регулятора... Целью является подавление инфляции»,— сказал господин Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников ожидает умеренного падения объема инвестиций в 2026 году. Министр прогнозирует, что рост инвестиций начнется только к 2027–2028 годам. В новом прогнозе Центробанка (ЦБ) прогноз инфляции на конец 2026 года повышен с 6,2% до 6,6%.
Подробности — в материале «Ъ» «Меньше роста, больше инфляции».
Жесткая денежно-кредитная политика снижает инвестиционный спрос сразу по нескольким каналам: дорогие кредиты ограничивают источники финансирования, а снижение прибыли в экономике уменьшает собственные средства компаний. Одновременно высокие ставки по депозитам на фоне ограниченной и снижающейся рентабельности сокращают количество привлекательных инвестпроектов — сбережения становятся более простой альтернативой вложениям. В результате издержки борьбы с инфляцией сильнее затрагивают сегменты экономики, не получающие доступа к льготным программам финансирования.
Возобновление инвестиционного роста связано со смягчением денежно-кредитной политики, однако оно не предопределено: даже при снижении инфляции ключевая ставка может снижаться не так быстро, поскольку дешевое кредитование возможно лишь при стабильно низком росте цен, а рост нейтральной ставки рассматривается как вполне вероятный. Дополнительным фактором могут стать статистические эффекты на фоне сниженной базы 2026 года.