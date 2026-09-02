Решетников спрогнозировал снижение объема инвестиций в 2026 году

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ожидает умеренного падения объема инвестиций в 2026 году. При этом общий объем инвестиций сохранится на высоком уровне, полагает он.

«По этому году ждем даже некоторого снижения», — сказал министр ИС «Вести» на Восточном экономическом форуме.

Господин Решетников отметил, что инвестиции должны идти «на повышение производительности труда в экономике» и «более эффективную загрузку мощностей». По его словам, Россия способна поддерживать активный экономический рост и расширение предложения товаров даже при несколько более сдержанных темпах увеличения инвестиционной активности.