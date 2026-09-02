Решетников рассказал о планах сократить дефицит бюджета за три года

Минэкономики РФ планирует выйти на структурный баланс бюджета за три года, заявил глава ведомства Максим Решетников в интервью РБК. Ожидается, что в 2028 году бюджет, в том числе и региональный, выйдет из дефицита, а в 2029-м наладится инвестиционная активность и снизится ключевая ставка.

«Вопрос темпа этой нормализации, потому что они будут сильно влиять на сокращение дефицита бюджета, соответственно, на заимствования, которые государство хочет сделать, и на ту часть кредита, которая остается частному сектору экономики. И как основной регулятор – это уровень ключевой ставки», — сказал глава Минфина. По словам министра, стимулом для постепенного выхода на нулевой дефицит бюджета послужит, в том числе, и высокая потребительская активность.

Проект трехлетнего бюджета в Госдуму внесут только в конце сентября, после окончательных решений по вопросу развития экономики, уточнил господин Решетников. Финальная же версия «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы» (ОДКП) будет представлена Банком России в конце октября — начале ноября.

Минфин намеревался выйти на нулевой структурный дефицит еще в 2025 году, однако тогда инвестиционная активность снизилась на 2,3%, отметил господин Решетников. По его словам, в 2026 году отрицательная динамика сохранится, а рост инвестиций начнется только к 2027–2028 гг.