«Росатом» прорабатывает долгосрочные контракты для перевозок по СМП

«Росатом» прорабатывает долгосрочные контракты с судоходными компаниями для перевозок по Северному морскому пути (СМП). Для этого разрабатываются финансово-экономические модели, сообщил директор по развитию СМП и Арктики — директор Арктической дирекции «Росатома» Владимир Панов на сессии Восточного экономического форума.

По его словам, контейнерные перевозки по СМП за прошлый год выросли в 2,5 раза, в текущем году также прогнозируется значительный рост. Китайские партнеры перевели пилотные рейсы в статус регулярной линии, Южная Корея уже осуществляет пилотный рейс, а Индия подключится к маршруту в следующем году, заявил господин Панов. Совместное предприятие «Росатома» и китайской New New Shipping Line прорабатывает строительство контейнеровозов высокого ледового класса.

Выступая на сессии «Международное сотрудничество в Арктике: от стратегического диалога к совместным проектам», господин Панов отметил, что одно из конкурентных преимуществ СМП — безопасность маршрута. По его словам, он проходит вдоль границ шести государств, а Россия отвечает за безопасность на 70% его протяженности.

Владимир Панов допустил появление нового международного формата сотрудничества в Арктике, основанного на экономических интересах. «Новый международный формат, для которого созданы все условия, основанный на прагматике, на экономике, создает предпосылки для появления новой международной организации», — сказал Владимир Панов.

Протяженность СМП — более 5,6 тыс. км. Объем грузопотока по маршруту последние два года превышает 37 млн т. За летне-осеннюю навигацию 2025 года по СМП перевезли 400 тыс. т контейнерных грузов — в 2,3 раза больше, чем в 2024 году, когда объем составил 176 тыс. т. Число контейнерных рейсов выросло с 7 в 2023 году до 14 в 2024 году и 24 в 2025 году.