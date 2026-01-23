Путин назвал освоение Севморпути ключевым для России и мировой логистики

Освоение Северного морского пути имеет принципиальное значение как для России, так и для международной торговли и логистики. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами МФТИ, передает «РИА Новости». Он подчеркнул, что любые научные исследования в этом направлении «чрезвычайно востребованы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (в центре) и ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов (второй слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (в центре) и ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов (второй слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава государства отметил, что Россия намерена продолжать развитие Арктики вне зависимости от климатических сценариев, включая возможное похолодание.

По его словам, одним из приоритетов остается наращивание ледокольного флота. Президент напомнил, что строительство атомного ледокола «Лидер» идет по графику, а его ввод в эксплуатацию ожидается в 2030 году.

«У нас 34 дизельных ледокола, восемь действующих атомных ледоколов, два — "Чукотка" и "Ленинград" строятся активно, "Сталинград" заложен, еще два у нас в проекте. Строится на Дальнем Востоке, на верфи "Звезда", (мощностью. — Прим. ред.) 150 мегаватт атомный ледокол "Лидер" — такого в мире вообще никогда не было»,— сказал Владимир Путин.

Визит президента в МФТИ состоялся в преддверии Татьяниного дня. Во время поездки он пообщался со студентами и выпускниками, рассказал о приоритетах отечественной науки и поздравил институт с юбилеем. Ректор вуза Дмитрий Ливанов представил главе государства, как организована работа университета. Для президента была проведена экскурсия по институту.