Путин поручил привлекать участников СВО к разработке беспилотников

Владимир Путин поручил правительству и фонду «Защитники Отечества» принять меры для привлечения участников СВО к разработке и использованию беспилотников. Поручение было дано по итогам январского совещания президента с членами кабмина. Перечень поручений сегодня опубликовала пресс-служба Кремля.

Доклад о выполнении президенту должны будут предоставить до конца апреля. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и замминистра обороны, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Также президент поручил организовать в России систему подготовки и переподготовки специалистов по разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию БПЛА. Первый доклад Владимир Путин ожидает к июню.