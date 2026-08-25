В Екатеринбурге открылся третий Международный фестиваль креативных индустрий

На площадке ККТ «Космос» в Екатеринбурге прошло торжественное открытие ежегодного Международного фестиваля креативных индустрий, который будет идти до 30 августа. Главными хедлайнерами мероприятия стали писатель Максим Ильяхов, стилист Александр Рогов, актер театра и кино Юрий Колокольников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Открытие Международного фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге. Актер Юрий Колокольников во время выступления на пленарной дискуссии "Поиск новых рынков, экспорт креативного продукта и коллаборации" Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Денис Паслер и заместитель председателя Банка России Михаил Мамута на открытии ежегодного Международного фестиваля креативных индустрий в Екатеринбурге Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 2 Открытие Международного фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге. Актер Юрий Колокольников во время выступления на пленарной дискуссии "Поиск новых рынков, экспорт креативного продукта и коллаборации" Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Денис Паслер и заместитель председателя Банка России Михаил Мамута на открытии ежегодного Международного фестиваля креативных индустрий в Екатеринбурге Фото: София Паникова

В программе запланированы лекции, мастер-классы, пленарные дискуссии, биржа контрактов, смол-ток, предпоказы и выставки. Уже 25 и 26 августа в «Домне» откроется трек «Мода», где будет работать шоурум российских дизайнеров. В нем примут участие более 60 представителей индустрии из разных регионов. В «Салюте» 26 августа пройдет трек «Кино» с участием представителей индустрии из Непала, Южной Кореи и России.

Организаторы фестиваля стремятся дать предпринимателям возможность найти партнеров и потенциальных покупателей. В прошлом году на торгово-закупочных сессиях было заключено около 54 контрактов. Было зарегистрировано около 2,6 тыс. участников.

«История становления и развития Среднего Урала показывает, что наш край — это земля неординарных и очень трудолюбивых людей. Креативные индустрии у нас представлены во всем многообразии. Это стратегически важное направление, которое задает тренды, рождает новые смыслы, создает технологии будущего. Самое главное — дает людям возможность быть уникальными исключительными»,— сказал на открытии губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Фестиваль даст дополнительный импульс на поиск ответов на те вызовы, с которыми сталкивается вся финансовая система. Я часто говорю, что мы понимаем проблему, но креативные индустрии часто подсказывают нам ответы, которые не являются очевидными. Люди, обладающие креативным мышлением, видят мир по-другому»,— добавил на брифинге заместитель председателя Банка России Михаил Мамута.

София Паникова