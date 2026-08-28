«Росатом» заявил о неявке Сергея Шишкарева на закрытие сделки
На 28 августа было назначено завершение сделки по переводу доли основателя группы «Дело» Сергея Шишкарева в УК «Дело» (51%) в пользу госкорпорации (49%), сообщил «Росатом».
Сергей Шишкарев
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
«Стороны должны были подписать и нотариально удостоверить все необходимые документы, — рассказывают в «Росатоме». — Сегодня уполномоченные сотрудники "Росатома" прибыли к нотариусу и были готовы исполнить обязательства госкорпорации, однако ни Сергей Шишкарев, ни его представители на закрытие сделки не явились».
«Росатом» объявил о готовности закрыть сделку и перевести средства Сергею Шишкареву (ранее называлась сумма 77 млрд руб.) 28 августа, однако господин Шишкарев сказал, что для него «принципиально важно строгое и исчерпывающее соблюдение всех процедур и условий», и он не согласен на отчуждение доли без точного соблюдения условий договора.
«Нам известно мнение Сергея Шишкарева о необходимости буквального соблюдения всех технических формальностей, которые в любом случае были бы выполнены, появись он сам или его представитель в назначенный для совершения нотариального действия день, — заявили в "Росатоме". — Но очевидно, что второстепенные процедурные элементы не должны препятствовать исполнению обязательств сторон по существу». «Росатом» доведет процедуру «русской рулетки» до конца в строгом соответствии с ее положениями, заверили в госкорпорации.
Процедура «корпоративной рулетки» между Сергеем Шишкаревым и «Росатомом» началась зимой 2026 года, когда одна из сторон получила возможность предложить цену, по которой другая сторона могла бы либо продать свою долю, либо выкупить долю партнера. В конце июня 2026 года Сергей Шишкарев объявил, что не смог привлечь средства на выкуп 49% доли «Росатома» на приемлемых условиях, и инициатива по сделке перешла к госкорпорации.
В июле 2026 года генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что принято корпоративное решение о выкупе 51% ГК «Дело» у Сергея Шишкарева за 77 миллиардов рублей. Сергей Шишкарев 26 августа 2026 года уточнил, что речь не идет об отказе от исполнения договора, а касается точного и полного соблюдения процедур. Он отметил напряженное финансовое положение группы и предложил направить сумму, предусмотренную для выплаты, на поддержку ветеранов СВО и стабилизацию ситуации в ГК «Дело».