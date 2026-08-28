«Росатом» заявил о неявке Сергея Шишкарева на закрытие сделки

На 28 августа было назначено завершение сделки по переводу доли основателя группы «Дело» Сергея Шишкарева в УК «Дело» (51%) в пользу госкорпорации (49%), сообщил «Росатом».

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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Сергей Шишкарев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Стороны должны были подписать и нотариально удостоверить все необходимые документы, — рассказывают в «Росатоме». — Сегодня уполномоченные сотрудники "Росатома" прибыли к нотариусу и были готовы исполнить обязательства госкорпорации, однако ни Сергей Шишкарев, ни его представители на закрытие сделки не явились».

«Росатом» объявил о готовности закрыть сделку и перевести средства Сергею Шишкареву (ранее называлась сумма 77 млрд руб.) 28 августа, однако господин Шишкарев сказал, что для него «принципиально важно строгое и исчерпывающее соблюдение всех процедур и условий», и он не согласен на отчуждение доли без точного соблюдения условий договора.

«Нам известно мнение Сергея Шишкарева о необходимости буквального соблюдения всех технических формальностей, которые в любом случае были бы выполнены, появись он сам или его представитель в назначенный для совершения нотариального действия день, — заявили в "Росатоме". — Но очевидно, что второстепенные процедурные элементы не должны препятствовать исполнению обязательств сторон по существу». «Росатом» доведет процедуру «русской рулетки» до конца в строгом соответствии с ее положениями, заверили в госкорпорации.

Наталья Скорлыгина