ЦБ спрогнозировал ключевую ставку в 14,5–14,6% в 2026 году

Банк России в базовом сценарии развития экономики спрогнозировал ключевую ставку в 14,5-14,6% по итогам 2026 года. В 2027 году она опустится до 10,5–12,5%, в 2029-м — до 7,5–8,5%. Это следует из проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики ЦБ.

Базовый сценарий основан на том, что ситуация на Ближнем Востоке нормализуется к началу 2027 года. В таком случае годовая инфляция в России по итогам 2026 года составит 6–7%, в 2027-м — снизится до 4% и будет дальше оставаться вблизи цели, ожидает Центробанк. Рост ВВП в 2026 году составит около 1%. В 2027–2029 годах — 1,5–2,5%.

В июле Банк России снизил ключевую ставку до 14%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что в дальнейшем регулятор может повысить ставку. Следующее заседание регулятора по ключевой ставке пройдет 11 сентября.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ отрезал еще четверть».