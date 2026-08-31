ЦБ спрогнозировал ключевую ставку в 14,5–14,6% в 2026 году
Банк России в базовом сценарии развития экономики спрогнозировал ключевую ставку в 14,5-14,6% по итогам 2026 года. В 2027 году она опустится до 10,5–12,5%, в 2029-м — до 7,5–8,5%. Это следует из проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики ЦБ.
Базовый сценарий основан на том, что ситуация на Ближнем Востоке нормализуется к началу 2027 года. В таком случае годовая инфляция в России по итогам 2026 года составит 6–7%, в 2027-м — снизится до 4% и будет дальше оставаться вблизи цели, ожидает Центробанк. Рост ВВП в 2026 году составит около 1%. В 2027–2029 годах — 1,5–2,5%.
В июле Банк России снизил ключевую ставку до 14%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что в дальнейшем регулятор может повысить ставку. Следующее заседание регулятора по ключевой ставке пройдет 11 сентября.
Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ отрезал еще четверть».
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Инфляция и ключевая ставка
Банк России скорректировал свой прогноз по инфляции на 2026 год, повысив его с 4,5–5,5% до 6–7% в комментарии на сайте регулятора от 5 августа 2026 года. В июле Центробанк уже отмечал ускорение инфляции, главным образом из-за роста цен на нефтепродукты, и ожидалось, что годовая инфляция достигнет 6% по итогам второго квартала.
Согласно новому прогнозу от 24 апреля 2026 года, Банк России снизил ожидания по росту ипотечного кредитования в 2026 году до 6–10% (ранее 6–11%), а также по розничному кредитованию до 5–9% (вместо 5–10%). При этом Центробанк продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку 24 апреля 2026 года на 50 базисных пунктов до 14,5%, что стало восьмым снижением подряд с лета 2025 года.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор может ускорить снижение ставки при определенных условиях, например, в случае «резкого спада экономики». Однако в резюме обсуждения ключевой ставки от 24 июля 2026 года отмечалось, что «неизвестны среднесрочные параметры бюджета», что снижает уверенность в возможности дополнительного снижения ставки на ближайших заседаниях.